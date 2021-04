Preocupa el funcionamiento del Atlético de San Luis

Pedro Gracia, auxiliar técnico del Atlético de San Luis y que en estos momentos dirige en los encuentros al cuadro potosino, debido a la suspensión de Leonel Rocco; se mostró molesto e inconforme tras la derrota sufrida el pasado viernes ante Bravos de Ciudad Juárez con marcador de 2 goles por 1.

El estratega comentó que pese a contar con chispazos de individualidades esto no le alcanza al plantel pues “Es un equipo, y si no funciona como tal, por más que haya individualidades no se logran los puntos, lo ideal es que el rendimiento individual fuera de más personas, no hubo juego colectivo, y cuesta hacer puntos.”

Tras casi dos meses sin conseguir la victoria, los rojiblancos han dejado escapar la posibilidad de clasificar a la liguilla y de paso continúan hundiéndose en el tema del tema del cociente donde siguen siendo último lugar.

“La sensación de la derrota siempre es dolorosa, y más cuando la seguidilla de partidos es importante, empezamos muy trabados, no logramos juego, circular la pelota y se dificultó, en el segundo tiempo e intentó corregir algunos detalles, mejoramos el rendimiento, pero no alcanza, seguimos con lo mismo” comentó Gracia

Respecto al tema de la porcentual no habló mucho solo se comentó “hay que salir de ahí, cualquier cosa que diga después es lo que venimos diciendo fecha a fecha.”

Para este jugo, San Luis salió a la cancha con elementos de la cantera dijo el auxiliar técnico que “se lo ganaron, los venimos mirando desde hace un par de meses, se viene trabajando con cantera con un grupo, los que entraron es que están capacitados para hacerlo, no importa la edad, si el rendimiento está van para dentro” finiquitó.

La escuadra potosina trabajará esta semana para preparar su duelo ante Puebla del próximo sábado 17 de abril, que tendrá como escenario la cancha del Estadio “Alfonso Lastras Ramírez”.