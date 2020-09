Potosinos regresan a parques Tangamanga

Personas que acuden de manera regular a ejercitarse a los parques Tangamanga señalaron que es una buena medida que las autoridades permitan la entrada a menores y adultos mayores y que los horarios se amplíen, porque si bares, antros y centros comerciales están abiertos, por qué no un lugar donde se busca procurar la salud.

Lidia Alemán comentó "cada quien tiene la responsabilidad de tomar sus decisiones, el que quiera ir lo va hacer, el que tiene temor por el Covid-19 pues que no lo hagan, porque hasta en semáforo verde la decisión es de cada quien".

Por su parte, Karina Hernández señaló "está muy bien que abran más tiempo, pero por lo que se ha visto es que no todos acatan las medidas de sanidad, hay gente sin cubrebocas y los policías no les dicen nada, ojalá no haya consecuencias".

Quien hizo una petición a las autoridades fue Elizabeth Palacios, "deberían permitir el acceso a familias enteras, digo, si viven juntos, conviven todo el día, pues no creo que haya problemas. Más problemas hay en antros y bares, los cuales trabajan al cien".

Otra solicitud la hizo Jorge Eduardo Cortés, "no entiendo que todos los clubes privados se puede jugar tenis, solo que hay que pagar, y en el parque Tangamanga no se pueda. Deben abrir también las canchas".

Y para Carlos Sánchez Luna los cambios en el parque son positivos, "fue una excelente noticia, ejercitarse es una de las mejores cosas que la gente puede hacer para protegerse de cualquier enfermedad, física y psicológicamente. Que buena decisión de las autoridades".

Se permito la entra de menores y adultos mayores

El hecho de que ya se acepte la entrada a menores y adultos mayores a los parques se debe a que las autoridades de salud lo autorizaron, dijo el director administrativo de los Centros Estatatales de Cultura y Recreación Tangamanga I y II "Prof. Carlos Jongitud Barrios", Enrique Alfonso Ortega.

"Los mismos usuarios que son padres de familia nos solicitaron desde hace varias semanas que se permitiera la asistencia de niños y personas de la tercera edad".

Sin embargo es requisito que los menores porten cubrebocas, asistan acompañados y pasen por un filtro sanitario.

Canchas, auditorio, salones, albercas y gimnasio siguen cerradas, al igual que las palapas; solo podrán hacer uso de las zonas al aire libre para caminar, correr o andar en bicicleta. También no está permitido estar sentarse o tener alguna reunión en las áreas verdes.

"A quienes no respeten las indicaciones o las áreas restringidas, se les solicitará abandonen el lugar", detalló el funcionario en entrevista con El Sol de San Luis.