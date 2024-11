Potosinos Futbol Club busca mantener el invicto en el Torneo de la Tercera División

Con la firme idea de conservar el invicto este sábado 23 de noviembre, la escuadra del Potosino Futbol Club, recibe en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, campo 1 a las 16:00 horas, al cuadro de los Rayos del Necaxa, en el marco de la cabalística décima tercera fecha de la temporada 2024-2025 del Grupo 12 de la Tercera División Profesional.

Sin duda será un compromiso difícil para los pupilos del entrenador Alfredo González Tahuilán, ya que en este momento, todos los equipos que enfrentan a Potosinos Futbol Club están jugando al máximo y buscando quitarle lo invicto al conjunto de San Luis Potosí.

Sin embargo, la escuadra local sigue trabajando arduamente pues están conscientes de que los rivales buscan quitarles la condición de invicto y este partido contra los Rayos será muy difícil, ya que como se sabe el Necaxa es una filial del cuadro de la Liga MX y por lo tanto, está bien trabajando, pero no es invencible.

Para este duelo, ya está disponible el jugador Yael Martínez quien cumplió con su partido de suspensión, al igual que ya podrá estar en la banca el entrenador Alfredo González Tahuilán. El que quedó descartado es Fernando “Gambetita” de la Torre, quien deberá de cumplir con su segundo partido de castigo, pero para el siguiente compromiso de visitantes, ya podrá contar el equipo con sus servicios.

Cortesía / Potosinos FC

En cuanto a las estadísticas, Potosinos Futbol Club se encuentra ubicado en el primer lugar de la tabla con un total de 29 puntos, productos de 9 victorias, un empate y no ha perdido, mientras que el cuadro del Necaxa está en el lugar 7 con 20 puntos, gracias a sus 6 triunfos y un empate.

Al igual que los varones, este sábado la escuadra Potosinos FC rama femenil, tendrá actividad en casa cuando reciban la visita del conjunto del Club Deportivo San Juan del Río, en duelo a partir de las 13:00 horas, en el marco de la jornada 7 de la temporada 2024-2025 del Grupo V de la Tercera División Profesional.

El PFC femenil marcha en octavo lugar de la tabla, con un total de 6 partidos disputados, no ha ganado, tiene 3 empates e igual número de derrotas, para sumar 5 puntos, mientras que el conjunto del Club Deportivo San Juan del Río, tiene 6 juegos disputados, no han ganado, no ha empatado y tiene 6 descalabros por lo que no ha sumado puntos en este torneo.

EL DATO

Ambos partidos de Potosinos F.C., femenil y varonil, la entrada al campo es gratuita.