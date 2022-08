Potosino sigue en la pelea por el título de la Nascar Challenger

El potosino Alex de Alba Jr. está más vivo que nunca en la NASCAR Challenge luego de que la organización dio a conocer el estado del campeonato donde el piloto de la escudería Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general.

El piloto del auto número 14 no tuvo una buena carrera en el óvalo potosino sin embargo una combinación de resultados de la última fecha pone a Alex en una posición ideal para poder atacar en lo que resta del campeonato y mantenerse en la lucha por el título.

Cortesía Canel´s Racing

“Una carrera complicada en San Luis, no logramos el resultado que estábamos buscando, llegamos a mitad de temporada y sé que la siguiente parte podremos hacer un buen papel, a pesar de todo conseguimos regresar al top 3 de la general, mucho trabajo por delante en las seis fechas restantes donde buscamos continuar en la pelea por el campeonato Challenge”, comentó el potosino.

El piloto de la escudería escudería Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team se prepara para la siguiente fecha, una carrera de la que espera sea difícil, pero se tiene confianza de poder traer un buen resultado.

“Arrancaremos en Monterrey, un trazado que en lo particular no conozco, que tiene tiempo no se corre, pero el equipo cuenta con muchos datos positivos que seguramente serán útiles para comenzar nuevamente remontada de esos 46 puntos que nos separan del primero” dijo Alex de Alba.

Transcurrida la mitad de temporada NASCAR México el campeonato se mantiene de la siguiente manera 1.- Andrés Pérez de Lara 213 puntos, 2.- Julio Rejón 176 pts, 3.- Alex de Alba 16 7pts, 4.- Marco Marín 161 pts., 5.- Ricardo Abarca 153 pts., 6.- Juan Manuel González 148 pts., 7.- Regina Sirvent 146 pts., 8.- Víctor Barrales Jr. 142 pts., 9.- Rafael Vallina 142 pts. y 10.- Rodrigo Rejón 138 pts.