Potosino Gustavo Barrales va por todo a Querétaro en NASCAR

El piloto potosino Gustavo Barrales quiere meterse al top diez en la temporada 2023 de la NASCAR México Series, categoría Challenge, pero para ello deberá darlo todo en la cuarta fecha de la "Querétaro 140", que se corre este fin de semana.

"Querétaro es una pista nada fácil, nos exige muchísimo en todos los aspectos y para ello me he estado preparando en este corto tiempo que se tuvo entre carrera. Me siento listo para ir por un gran resultado”.

Cortesía | NASCAR México

El volante del auto número 62 del equipo PEAK - Laboratorio Tequis - BH Fitness, solo tiene dos carreras disputadas, de las tres que se han realizado, pero aún así suma 51 puntos que lo colocan en el lugar 15 de la clasificación general, el cual buscará mejorar.

“Se ha tenido un regreso muy positivo. Han sido dos carreras en las que se logró el ritmo necesario para estar entre los 10 mejores de la competencia, eso sin duda es muy motivante para seguir adelante”.

El fin de semana tanto para el potosino como para el resto de los pilotos no será nada fácil, pues deberán enfrentar una larga jornada el día sábado, la cual incluye doble práctica para cerrar con la sesión de calificación en donde se decidirán los lugares de salida de la “Querétaro 140”, que se celebra el domingo 28 en el autódromo Querétaro, un óvalo de 1,275 metros de longitud.

La competencia es a 140 vueltas o 100 minutos de duración con la arrancada a las 13:30 horas.

Cortesía | NASCAR México

En cuanto a la clasificación general en la categoría NASCAR Challenge, otro potosino, Alex de Alba Jr. marcha en el primer lugar con 133 puntos; le sigue Eloy Sebastián con 90 unidades; en a tercera y cuarta posición hay un empate en 78 puntos, entre Andrik Dimayuga y Giancarlo Vecchi; y en el top cinco otra equidad a 76 unidades entre Ricardo Abarca y el potosino Víctor Barrales.

EL DATO

Tres son los potosinos que compiten en la categoría Challenge de la NASCAR México Series.