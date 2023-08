Potosino gana bronce en los Juegos de Policías y Bomberos

El boxeador potosino Jorge Fernández cumplió en su participación en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos 2023 que se celebraron en Winnipeg, Canadá, al darle a México la medalla de bronce en los pesos pesados de esta competencia.

En su trayecto rumbo al podio, el pugilista mexicano enfrentó a boxeadores de Mongolia, Holanda, Estados Unidos y en la semifinal se enfrentó a un canadiense a quien le quitó el bronce para ser parte de los medallistas mexicanos en la justa.

El también conocido como “Nene Malo” no pudo celebrar como debiera esta medalla pues desafortunadamente se enteró de la noticia que había quedado fuera de lo que más le gusta hacer: “Pues me dieron de baja en la Academia de la Guardia Civil pero no sé el motivo”.

Cortesía | Jorge Fernández

El elemento que acudió junto con la delegación mexicana ahora lo que pide es una oportunidad para volver a la Academia y continuar con su formación para ser parte de la corporación y seguir con sus servicios policiacos.

Desde septiembre de 2022 Jorge Fernández en una entrevista para El Sol de San Luis hablaba de las dificultades que tendría pues el viaje a Canadá estaba valorado en aquel entonces en cerca de 100 mil pesos por lo que necesitaba de apoyo para representar a México.

Es de destacar que, para poder hacer el viaje con la delegación mexicana, el “Nene Malo” tuvo que recurrir a recursos propios y pedir prestado con amistades y familiares para acudir a Canadá, incluso pidió apoyo a las autoridades deportivas, pero nunca le resolvieron.

En esta edición de los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos 2023 el “Nene Malo” fue parte de las 34 medallas que lograron los deportistas potosinos, de las cuales fueron 13 de oro, 14 de plata y 7 de bronce.