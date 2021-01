Potosino Dan Noyola sobresale en el Exatlón México

El ciclista potosino Dan Noyola tuvo una destacada participación en el Exatlón 2020 al adjudicarse el primer lugar de la prueba contrarreloj y así obtener una presea que le servirá como una vida en un posible duelo de eliminación.

Daniel nacido hace 28 años en Ciudad Valles, San Luis Potosí, integrante de los Héroes, quienes son rivales en esta edición de los Titanes, se ha convertido en una pieza importante de su equipo azul día tras día, aportando puntos para que se ganen premios y competencias.

Dan Noyola con su velocidad y precisión logró la medalla en la prueba contrarreloj. / cortesía Exatlón MX.

En la más reciente prueba contrarreloj, el ciclista de montaña fue el más rápido tanto en la eliminatoria como final, realizando los mejores tiempos al superar los obstáculos de manera limpia y anotando las cuatro canastas correctamente con los discos, en nada más que cinco intentos. Sus marcas fueron de 1 minuto 01 segundo y 53 segundos, respectivamente, para colgarse la medalla que estuvo en disputa entre diez competidores.

"Estoy muy contento porque cada vez me siento mejor físicamente, era la cuarta final que disputaba y me había quedado en la orilla, pero ahora sí pude ganar la medalla que me asegura una vida en algún momento que la pueda utilizar", comentó el pedalista internacional mexicano.

Castillo Noyola también agregó que posterior a su participación en el reality show deportivo, regresará a los entrenamientos en busca de poder obtener un lugar en la selección mexicana de ciclismo de montaña que acudirá a los Juegos Olímpicos de Tokio en verano de este año.

Cabe mencionar que ésta es su segunda participación en el Exatlón, ya que integró el equipo de Contendientes en el 2018 y se quedó a un paso de lograr avanzar a la semifinal, mostrando gran fortaleza física y mental en aquel año.

EL DATO

Daniel Castillo Noyola es actualmente el número 12 del mundo en la prueba eliminator de ciclismo de montaña

