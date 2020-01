Potosinas con buen arranque de torneo

Culminó la jornada uno del torneo Clausura 2020 de la Liga MX Femenil y Atlético de San Luis se ubica en la sexta posición, empatado con otros seis equipos que lograron obtener su primer triunfo en la fecha inaugural.

Puebla, Atlas, América y Tijuana son los primeros cuatro lugares de la tabla general, toda vez que obtuvieron victorias por tres goles a cero, mientras que Pachuca y ADSL son quinto y sexto lugar, respectivamente, luego de sus triunfos por tres tantos a uno, dejando en el séptimo sitio a Morelia que ganó dos-cero. Todos los mencionados con tres unidades.

En el octavo y noveno lugar se ubican Cruz Azul y Guadalajara con una unidad luego del empate que registraron en su enfrentamientos en el estadio Akron.

Y las siguientes posiciones, del diez al dieciocho, con cero puntos, se ubican en este orden: Monterrey, UANL, Santos Laguna, León, Toluca, FC Juárez, Querétaro, Pumas y Necaxa.

Los resultados completos de la fecha uno fueron los siguientes: UNAM 0-3 Puebla; América 3-0 FC Juárez; Necaxa 0-3 Atlas; Morelia 2-0 Toluca; Pachuca 3-1 León; ADSL 3-1 Santos Laguna; Guadalajara 2-2 Cruz Azul; Tijuana 3-0 Querétaro. Monterrey vs. UANL, se jugará hasta el 13 de abril.

La segunda jornada se disputa de la siguiente manera: Viernes 10 de enero.- Cruz Azul vs. América, 16 horas. FC Juárez vs. Guadalajara, 21 horas. Sábado 11 de enero.- Atlas vs. Morelia, 11 horas. Domingo 12 de enero.- Puebla vs. Querétaro, 12 horas. Lunes 13 de enero.- Toluca vs. Tijuana, 17 horas. León vs. UANL, 19 horas. Monterrey vs. Pachuca, 21 horas. Santos Laguna vs. Necaxa, 21 horas.

