Posponen eventos deportivos a causa de la lluvia en SLP

Las esperadas lluvias que se registraron en la capital potosina el fin de semana, trajeron que varios eventos deportivos fueran pospuestos para evitar accidentes y dañar campos y canchas donde se llevan a cabo.

La Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí (AAESLP) fue la primera en anunciar que el VII Campeonato de Pista y Campo que realizaría el sábado 22 en la pista de la Unidad Deportiva Universitaria, quedaba pospuesto para salvaguardar la integridad de los niños, jóvenes y adultos que tomarían parte.

Cortesía / Parques Tangamanga

Cabe resaltar que esas competencias son las del cierre de temporada, por lo son importantes que se realicen, para conocer a los mejores del 2023-2024, de ahí que la AAESLP anunció que será el sábado 29 cuando se lleve a cabo el evento.

Posteriormente, Deporte Municipal dio a conocer que la segunda carrera atlética de Botargas y el Serial de los Barrios 2024 de ciclismo infantil, a realizarse el domingo 23 en las Recreovías Carranza y Españita, también quedaba pospuesto. Informó que será hasta el 7 de julio que se lleve a cabo el primer evento, mientras que el segundo queda hasta nuevo aviso.

De igual manera la jornada dominical de la Liga Tangamanga de Futbol no se llevó a cabo, la directiva anunció que será hasta el domingo 30 de junio cuando los partidos se disputen, recordando que el torneo se encuentra en liguilla para definir al campeón, y lo mejor es que los campos no se dañen para que estén listos para la disputar los trascendentales partidos y los futbolistas no sufran alguna lesión por el pasto mojado.

De igual manera la lluvia registrada el domingo por la mañana trajo que otras ligas amateurs de baloncesto, futbol, baloncesto, pádel, tenis, voleibol, que se disputan al aire libre en los parques Tangamanga Uno y Dos, así como otros recintos públicos y privados, también no pudieran llevarse a cabo porque se formaron charcos en los campos y canchas donde se realiza la actividad deportiva.