Posponen Cross Naranjo para el 4 octubre

EL comité organizador de la Carrera Cross Naranjo 2020, anunció por medio de un comunicado oficial el posponer la edición de este año para el domingo 4 de octubre, esto debido a la contingencia sanitaria a causa del Covid 19, que atraviesa todo el país.

La justa que estaba programada para el 7 de junio, tuvo que cambiar de fecha esto por motivos de higiene, salubridad y el distanciamiento social esencial para evitar el contagio y expansión del coronavirus.

Parte del comunicado señala:

“Esperamos hasta el día de hoy para hacer el anuncio oficial de este cabio, ya que estuvimos analizando todos los diferentes aspectos que giran alrededor de este Evento. Aspectos, primero que nada, como el de que sea ya seguro para todos nuestros corredores, acompañantes y toda persona local de nuestro municipio el poder salir y poder tener una cierta aglomeración de personas sin mayor riesgo, aspectos como el de la mejor manera para el beneficio de la reactivación económica de nuestra gente, tanto visitantes como locales, para así poder ofrecerles la mejor de las atenciones con la ayuda de Hoteleros, Restauranteros, Operadores de Actividades, Negocios y Público en General.

Las "Condiciones" quedan de la misma manera para todos nuestros corredores ya inscritos, y de igual manera, para los que se estarán inscribiendo de ahora en adelante, todo al igual que las reservaciones ya hechas para el Hospedaje; la Rutas, Premiación, Kit, etc.; quedan con las mismas características.

Este ha sido algo que nunca habíamos visto, ni vivido en nuestras generaciones, y que esperamos jamás volver a experimentar; el COVID-19 es, desgraciadamente, una enfermedad que llegó para quedarse, y es así que debemos aprender a vivir con ella en nuestro mundo, en nuestro día a día, pero no por esto tenemos que sentir frustración ni miedo, al contrario, debemos de valorar las enseñanzas que ha traído con ella.

Ahora sabemos que con ser más cuidadosos en nuestra higiene cualquier enfermedad, virus, bacteria o algún agente infeccioso muere y no nos puede hacer daño; aprendimos que debemos de valorar más los saludos, los besos, los abrazos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los trabajadores de la salud, a las personas que no pudieron parar sus actividades para que tú y los tuyos tuvieran comida en Casa, agua, electricidad, etc.; y lo mejor de todo es que volvimos a estar en Familia, y extrañamos a los que no estaban cerca, volvimos a darnos cuenta de las pequeña cosas simples y cotidianas que dábamos por sentadas y que de repente algo tan pequeño nos lo vino a arrebatar; y con todo esto, por fin, le dimos un respiro a la Naturaleza, a Nuestro Planeta.

Es también por esto que CROSS NARANJO estaba, está y seguirá estando comprometido con el Respeto a la Naturaleza y es así que por esto somos el PRIMER CROSS en 202º cien por ciento ECO-FRIENDLY. ¡LOS ESPERAMOS EL PRIMER FIN DE OCTUBRE!”