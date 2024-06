¿Por que la afición está molesta con el Atlético de San Luis?

A 15 días de que inicie el Clausura 2024 de la Liga MX, la afición potosina se encuentra muy molesta por la decisión de la directiva del Atlético de San Luis de no contratar refuerzos para la nueva temporada, además de que al momento de comprar o renovar su abono, el trato ha sido indigno, según lo manifiestan en redes sociales decenas de personas.

Según lo declaró Iñigo Regueiro, director deportivo del equipo, para este torneo no habría contrataciones “bomba” ni muchos refuerzos, salvo en el caso de que algún jugador se fuera sí traerían a otro en su lugar. Así que por el momento lo único que se cubrirá es el lugar de Unai Bilbao que lo contrató Tijuana, y posiblemente el de Juan Manuel Sanabria que emigraría al América.

Cortesía / Atlético de San Luis

“¿Dónde están los refuerzos o solo van a desmantelar al equipo?, otra temporada para quedar en último lugar y fuera de liguilla”, comentó Bernardo Nava en redes sociales, al que se suman decenas de mensajes en las redes del Atlético de San Luis bajo el mismo tenor. “Serán el hazme reír de la Liga MX, de por si el torneo pasado fue pésimo y ahora con la idea de no traer refuerzos, ¿qué buscan pagar otra multa?”, señala Joaquín López.

Y ya señalan culpables de un próximo fracaso, “renuncia Iñigo (Regueiro) si no puedes con el puesto, ya vete (Payán) como siempre te burlas de la afición que si apoya, pero con estas decisiones nos alejas de ir al estadio, si no pueden directivos con el paquete, traigan a Marrero, de menos él si contrataba aunque no funcionaran”, expresan varios seguidores de los colchoneros potosinos.

Cortesía / Atlético de San Luis

Por otra parte, los que compraron abono o renovaron, también hicieron pública su molestia al recibir “migajas” en su kit de abonado, cachucha de pésima calidad, una sopa Nissin, una sopa instantánea, porta gafete y una bolsa de papel mal hecha al momento de recibir su plástico (abono).

Cortesía / Atlético de San Luis

“No cabe duda que nos quieren ver la cara, de por si no son tan baratos los abonos para el espectáculo que dan, sin refuerzos y regalando un kit de baja calidad”, afirma Lucero López, sumándose al descontento de otros aficionados que señalan que ni una gorra oficial y un buen paquete les pudieron regalar.

“El mal trato que te dan al momento de comprar tu abono, sumado al kit de risa que nos regalan, dice mucho de qué a la directiva poco le importa su afición. Lástima porque ahí estamos cada 15 día apoyando y ellos eso no lo toman en cuenta. Es una burla”, comentó Bruno García.