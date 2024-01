Por iniciar temporada 2024 de la Liga Pequeña de Béisbol

Todo listo para que la Liga Pequeña de Béisbol (LPB), patrocinada por Canel's, ponga en marcha este sábado 6 de enero la temporada 2024 que será en homenaje a "Lorenzo Mata".

Este primer torneo del nuevo año se disputará en los campos ubicados en la calle Luis Botello del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. La fase regular será del 6 de enero al 8 de junio, mientras que los playoffs del 15 de junio al 13 de julio.

Alberto Adrián Alonso López, presidente de la LPB, detalló que además se tendrá a mitad de temporada el Juego de Estrellas, sin faltar los torneos internos y compromisos de selecciones.

Cortesía | LPB

Las categorías en las que habrá actividad son: Pre-Junior (2010-2011), Pequeña (2012-2013), Menor (2014-2015), Moyote (2016-2017), Escuelita (2018-2019) y Pañalitos (2000-2001), con equipos integrados por un mínimo de 10 jugadores y un máximo de 14.

El rol de juegos de la jornada 1 es el siguiente: PRE-JUNIOR.- 8:30 horas, Marlins vs. Sultanes. 10:30 horas, Gigantes vs. Acereros. 12:30 horas, Diablos vs. Dodgers. PEQUEÑA: 8:30 horas, W Express vs. Rangers. 10:30 horas, Sultanes vs. Padres. 12:30 horas, Diamantes vs. 90 Millas.

MENOR: 8:30 horas, Venados vs. 90 Millas. 10:30 horas, Mini Cubs vs. Villa Hidalgo. 12:30 horas, Diablos vs. Bravos. MOYOTE: 8:30 horas, Chihuahuas vs. Diamons. 10:30 horas, Pequeños Gigantes vs. Tigres. 12:30 horas, 90 Millas vs. Piratas. ESCUELITA: 9:00 horas, Dodgers vs. 90 Millas. PAÑALITOS: Por designar.

Cortesía | LPB

Para este torneo se anuncia que se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría, y de manera individual al mejor bateador, pitcher en juegos ganados y carreras limpias, mejor robador de bases y equipo campeón de play off.

Aún hay lugares disponibles para las novenas que deseen participar. Solo se les solicita comunicarse cuando antes al número 4441904959 con Alberto Adrián Alonso.