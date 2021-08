Por huracán "Grace", suspenden jornada sabatina de la Nascar Peak

Las lluvias provocadas por el Huracán “Grace” en tierras potosinas afectó la jornada sabatina del “Gran Premio Canel´s” de la quinta fecha de la NASCAR Peak México 2021, que se rodará en Súper Ovalo Potosino este domingo, por lo que el clima no permitió desarrollar ninguna actividad en este día de prácticas-

Los pronósticos de lluvia programados para este fin de semana en tierras potosinas se hicieron presentes, suspendiendo cualquier actividad en el autódromo potosino que desde las 9:00 estaba previsto el primer entrenamiento de las Trucks México, pero comenzó a caer una persistente llovizna que posteriormente se transformó en una fuerte lluvia.

Después de unos minutos de espera, donde, además Jimmy Morales dio algunas vueltas, la llovizna lo hizo imposible, por lo que se decidió suspender y ahora se evaluará cómo será el domingo, si se larga en el orden inverso al campeonato o se realiza la clasificación por la mañana.

Varios equipos poco antes de las 14:00 horas, hora límite para ver si se podía secar la pista, comenzaron a abandonar las instalaciones del Súper Óvalo Potosino, señalando que era muy peligroso rodar bajo esas circunstancias.

“Nosotros no vamos a salir porque por el estado de la pista puede registrarse algún golpe contra el muro y eso resultaría más negativo que no haber rodado, no es culpa de nadie el clima es así y vamos a ver qué pasa mañana”, dijo Salvador de Alba Jr. líder de NASCAR Peak.

Pavel Fernández, Director de Competencia de NPMS, dijo que se hará todo lo posible para realizar un entrenamiento y ver la posibilidad de calificar mañana domingo, porque también se anuncian lluvias.

“Entiendo a los pilotos, pero estas son situaciones que escapan de nuestras manos, trataremos de realizar la calificación, de lo contrario se formarán dos filas, una de Peak y otra de Challenge en orden inverso al estado del campeonato y ver cómo queda el programa del domingo en virtud del mal clima que hay en gran parte del país”, expresó.

CON INFORMACIÓN DE EDGAR BARAJAS