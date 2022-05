Pondrán en marcha la Copa Deportes Soledad de Fútbol

Del 22 de mayo al 18 de junio en los campos San Isidro se llevará a cabo la Copa Deportes Soledad organizada por el Ayuntamiento de ese municipio a través de la coordinación de Deportes.

Un total de diez equipos estarán participando en este torneo corto siendo los equipos participantes Barza FC, Deportivo Rinconada, Deportivo Reyes, Deportivo Inter Negros, Atlético Pavos, Deportivo Ordaz, Atlético de Valle, Puros Cuates, Maquina del Mal y Niños Club.

Cortesía | Deportes Soledad

Un buen nivel de juego es el que se espera para este torneo el cual se cual se jugará a cuatro fechas round robin para sacar a los dos equipos con mas puntos y disputar la gran final el 19 de junio.

Por lo pronto, la primera jornada para este domingo 22 es la siguientes: Barza FC Vs. Deportivo Ordaz, San Isidro 8, 10:00; Deportivo Reyes Vs. Atlético del Valle, San Isidro 1, 12:00.

Cortesía | Deportes Soledad

También a la misma hora: Atlético Pavos Vs. Maquina del Mal, San Isidro 6, 12:00; Niños Club Vs. Puros Cuates, San Isidro 7, 12:00; Inter Negros Vs. Deportivo Rinconada, San Isidro 8, 12:00.

EL DATO

