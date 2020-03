Podría haber más contagios de coronavirus en el ADSL

El doctor Emmanuel Díaz de León, jefe de Servicios Médicos del Atlético de San Luis, afirmó que no todas las personas que tuvieron contacto con Alberto Marrero, presidente del equipo y quien dio positivo a coronavirus, resultarán contagiadas. Aunque no descartó que pudiera darse algún caso.

Explicó que por el momento no es recomendable hacerle pruebas a todo el plantel, administrativos y directivos porque resultarían negativas, dado que tiene que pasar cierto tiempo para que se presenten los síntomas.

"Las personas que tienen síntomas son candidatas a tomar la muestra. Como el virus incuba de 12 a 14 días, entonces no podemos hacer las pruebas inmediatas a todas esas personas con las que él tuvo contacto porque seguramente saldrían negativas en estos momentos. Hasta que no presenten síntomas entonces se hace la prueba y se determina si es positiva o negativa, según sea el caso. No se descarta con ello, que pueda surgir alguna otra persona contagiada, de las que tuvieron contacto con Alberto".

Agregó que por lo pronto, "es mantener un monitoreo muy estrecho como lo hacemos con todos los jugadores desde el día de ayer (lunes 16), después de que se anunció suspender toda actividad en el club por los siguientes 14 días. El monitoreo lo hemos mantenido desde ese momento con el plantel, cuerpo técnico, personal administrativo y directivos", explicó en entrevista para una televisora internacional.

Sin embargo al ser cuestionado del por qué si regresó Alberto Marrero de España, un país donde el contagio está siendo alto, no se le puso en cuarentena inmediatamente, y todavía estuvo presente en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, en su palco y en el vestidor con los jugadores, el galeno solo se limitó a decir:

"Si bajó al vestidor y estuvo en su palco en el estadio para disfrutar del partido. Pero eso no quiere decir que todos los que estuvieron ahí estén infectados. Las personas que vienen del extranjero por el momento no tienen ninguna restricción al llegar a nuestro país.

Si la persona es asintomático no tienen porque aislarla, independientemente si viene de un país donde esté el virus, entonces, bueno se le comentaron las medidas y el protocolo se siguió tal cual, pero el hecho es que el sábado no tenía nada y fue hasta el domingo cuando sintió los primeros síntomas y al día siguiente dio positivo".

Por último, confirmó que Juan Alberto adquirió el virus en el viaje que hizo a España el 8 de marzo, el cual fue para arreglar algunos asuntos familiares, pero hasta el día 15 por la noche presentó los síntomas y dio positivo en la prueba que se le efectuó el lunes 16.