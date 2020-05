Plantel del Atlético de San Luis recibe sesiones psicológicas

Para que no les afecté en lo mental la cuarentena en casa, desde hace varios días todo el plantel del Atlético de San Luis recibe sesiones virtuales con un psicólogo.

Así lo confirmó Dionicio Escalante, defensa del equipo potosino, en entrevista desde su casa, a través de internet, en la que tocó diversos temas.

"Si ya desde hace unos días un psicólogo nos está dando sesiones de 45 minutos a todos, a través de una aplicación por internet, donde nos cuestiona como nos hemos sentido, los cambios que hemos tenido, etc, en sí como estamos en la parte mental".

Agregó que a él en lo personal siente que le sirve de mucho porque no es fácil estar tanto tiempo encerrado, "y más nosotros como futbolistas que siempre estamos activos todo el día y viajamos mucho. A mi en las noches me ha costado mucho conciliar el sueño pero trato de estar calmado. Ejercitarme en las mañanas con el cuerpo técnico en las sesiones que tenemos y ya por la tarde jugar con mis hijos, entrenar un rato más y estar activo para no pensar en las horas que uno está encerrado".

De como ha cambiado su vida en el último mes y medio debido al confinamiento, el defensa central comentó: "ha sido algo complicado trabajar desde casa, estamos acostumbrados a estar en cancha y con la convivencia diaria en equipo. Ahora entrenamos con una aplicación mediante internet, con ejercicios que nos manda el cuerpo técnico los cuales cumplimos en la medida de lo posible, porque no es lo mismo ejercitarte en casa que en el campo. Lo mejor quizás es que estamos pasando más tiempo con la familia, la que poco vemos cuando estamos en pleno torneo. En ese sentido, estoy muy contento porque disfruto mucho a mi hijos y a mi esposa en la convivencia diaria".

Por otra parte espera que ya el próximo mes puedan volver a los entrenamientos, "la verdad a todos nos urge ya estar en actividad, porque en lo físico no creo que haya problema en estar al 100%, creo que pasará más en la cuestión de ritmo y conjunción, en eso hay que trabajar mucho para recuperar el nivel que traíamos todos".