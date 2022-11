"Pitirol" Acosta dice presente para la 4ta Carrera El Sol de San Luis

Quien fuera un destacado ciclista y ahora corredor recreativo, ha confirmada su participación en la 4ta Carrera Atlética El Sol de San Luis. Se trata de Guillermo "Pitirol" Acosta, quien ya quedó oficialmente inscrito desde hace unos días para completar los 10 kilómetros el próximo 4 de diciembre.

"Ya sabes que no podía fallarle al diario de los potosinos, el que todos los días me leo y me hace informarme oportunamente. Soy fiel lector, aunque ahora estén la esas redes sociales donde ya puedes leer de todo, pero yo me sigo quedando con mi periódico impreso día con día, ese no puede faltar", afirma.

A "Pitirol" lo encontramos preparándose para la carrera del próximo 4 de diciembre, para ello completó los 5 kilómetros de la carrera recreativa "Correr por un sueño" en los que cruzó entero la meta.

Hay corrido las tres carreras atlética de El Sol y este año no será la excepción. / Roberto Mirabal.

"Mientras tengamos vida y el de arriba lo permita, aquí seguimos tirando polilla ya que el deporte es salud y quien no lo practica anda perdido. Por eso el que la carrera de El Sol de San Luis regrese, representa la oportunidad de ejercitarse y empezar hasta un cambio de vida en todos los aspectos", comenta el atleta master que cumplió 75 de vida.

Y si Guilllermo ya se inscribió con antelación, todos los interesados también lo pueden hacer esta semana del 7 al 13 de noviembre, ya que los módulos de registros se mantendrán abiertos. La inscripción para los primeros 1200 incluye playera Nemik y un kit muy completo que recibirán el 3 de diciembre.

Consulta las bases de la convocatoria en este tú periódico impreso y en redes sociales. Habrá una premiación superior a 100 mil pesos y las atractiva rifas al finalizar la carrera y competencias infantiles, las cuales son gratuitas.

EL DATO Al finalizar la carrera mayor, se tendrán las competencias infantiles con todos los peques.

