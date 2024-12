“Pitirol” Acosta correrá su quinta Carrera El Sol de San Luis

A sus 77 años de edad (que no aparenta), Guillermo “Pitirol” Acosta continúa practicando el deporte y se le ve además de las competencias ciclista, regularmente cada domingo en las carreras atléticas de ruta, por lo que no se perderá la 5ta Carrera El Sol de San Luis el próximo 8 de diciembre.

"Ya sabes que no podía fallarle al diario de los potosinos, el que todos los días me leo y me hace informarme oportunamente. Soy fiel lector, aunque ahora estén la esas redes sociales donde ya puedes leer de todo, yo me sigo quedando con mi periódico impreso día con día, ese no puede faltar", afirma.

Nos comparte que año con año cuando se entera de que si habrá carrera de El Sol, aparta la fecha y la pone en su calendario de eventos deportivos a participar, siempre y cuando mantenga la salud.

"Mientras tengamos vida y el de arriba lo permita, aquí seguimos tirando polilla ya que el deporte es salud y quien no lo practica anda perdido. Por eso el que la carrera de El Sol de San Luis regrese después de que en el 2023 no hubo, representa la oportunidad de ejercitarse y empezar hasta un cambio de vida en todos los aspectos", comenta el atleta master.

Cabe mencionar que Guillermo Acosta a estado muy unido con El Sol de San Luis, pues no solo es amigo de la mayoría de los reporteros que han escrito notas en la sección deportiva, así como de los editores, y nos cuenta la anécdota del por qué su peculiar apodo, como todos los conocen.

“Piritol me lo puso un gran reportero de El Sol de San Luis ya desaparecido, colega de ustedes, “Chuchín” Castro, que no se de dónde lo sacaría, pero me gustó y ya son muchas décadas de que todo mundo me conoce así, pero no solo eso, sino porque desde que era jovencito y me iniciaba en el ciclismo de ruta, me hacían mis notas destacando mis trayectoria desde juvenil hasta ahora ya como master y cuando fui presidente de la Asociación Potosina de Ciclismo, fundador de la Liga Veteranos San Luis Rey y la Caravana Ciclista a San Juan de Los Lagos, por más de 35 años”, nos dice orgulloso ya con su papeleta de inscrito.

LA FRASE

“Solo puedo decirles que practiquen deporte, participan en la Carrera de El Sol puede ser un buen inicio”.