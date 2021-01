Pese a la derrota, Rigoberto Esparza ve mejoría en el ADSL Femenil

A pesar de que el viernes pasado la escuadra del Atlético de San Luis Femenil sumo su segunda derrota en el presente Torneo Guard1anes 2021 de la Liga Mx Femenil, su director técnico, Rigoberto Esparza, ve mejoría en el plantel, aunque fue claro en señalar que aún faltan detalles que afinar.

Tras sucumbir 3 goles por 2 de manos de Gallos Blancos de Querétaro Femenil, el estratega de las potosinas señaló que las ausencias fueron claves para no poder conseguir un mejor resultado en esta segunda jornada del campeonato.

“Las niñas hicieron un buen partido, desafortunadamente el tema de lesiones y de Covid nos han pegado, en ninguno de los dos partidos hemos contado con plantel completo, ahora tuvimos 4 o 5 bajas importantes y en eso nos faltó, con equipo completo pudimos habernos llevado un mejor resultado” comentó.

Destacó la actitud de su equipo pues “se entregan al cien por porciento, hoy nos enfrentaos ante un rival complacido fue uno de los mejores cuatro del torneo pasado y le hicimos partido, me gusta que haya un crecimiento en las jugadoras, el equipo jugó por momentos bien, pero siempre y cuando el equipo vaya avanzando lo voy a rescatar” dijo.

Pero también acotó que al no contar con plantel completo se ve limitado en ciertos momentos del partido para hacer movimientos “si no tienes el equipo completo no puedes no puedes hacer los ajustes en cancha que requieres, todas las jugadoras son de muy buen nivel.”

A pesar del resultado adverso, Esparza apuntó que el Atlético de San Luis Femenil se encuentra acortando distancias con otros plantes “jugamos de tú a tú a uno de los mejores equipos, no estamos lejos de ese nivel y que esto nos perjudique lo menos posible, espero pronto se nos den los resultados lo más rápido posible.”

Pero también señaló que los errores y el poco trabajo que tuvo para preparar el partido afectó, aunque fue claro en decir que o son escusas.

“Hay que tratar de que estén más concentradas, más atentas, si tenemos un par de días para trabajar tienen que ser suficientes, hay que ser conscientes de que no nos está alcanzando con lo que estamos haciendo” finalizó.

El cuadro femenil colchonero estará trabajando para preparar el choque ante Cruz Azul Femenil, que se estará dando el próximo viernes 22 de enero a las 15:45 horas.

Te puede interesar esta nota: Tarde o temprano nueva cepa de Covid-19 entrará a SLP