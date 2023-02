Paulina Covarrubias destaca en el Pool Sport

Fue a principio del mes de febrero cuando la potosina Paulina Elizabeth Covarrubias Cervantes conquistó el primer lugar dentro del Abierto de Pool Sport & Exotic Querétaro 2023 efectuado en la ExHacienda el Cerrito de Querétaro, donde pudo codearse con lo mejor de este deporte a sus quince años de edad, convirtiéndose en su segunda competencia oficial dentro del Pool Dance.

“Fue una experiencia muy bonita, el ser acompañada por todos mis seres queridos, tuve la oportunidad de que toda mi familia me pudo acompañar, al principio era muy estresante, fueron seis meses de mucho trabajo para verlos proyectados solo en tres minutos que es lo que dura la estancia en el escenario, cualquier cosa puede salir mal, pero obtener el resultado final de primer lugar y representando a san Luis, creo que fue algo único.”

Cortesía | Pool Sport & Exotic Querétaro 2023

Su primera participación fue a nivel de estudios en San Luis Potosí, donde conquistó el cuarto lugar con tan solo dos meses de preparación; ahora en un evento nacional pudo demostrar que, a tan corta edad, tiene mucho futuro en este deporte.

Otra de las virtudes de Paulina, es poder haberse desarrollado en otros deportes y actividades como la gimnasia, el tenis, raquetbol, voleibol, la danza, entre otros, pero su pasión la encontró dentro del Pool Sport.

“Desde chiquita mi mamá ha sido de las personas que me metió en todos los deportes, esto es algo importante para todos los niños, cuando tenía 8 años me dijo que había esta clase de pole, a mí me emociono mucho, pero por la edad me tuve que esperar dos años, para por fin entrar a la clase de Pool Kits.”

Al principio el camino no fue sencillo, pues el estigma que tiene este deporte ante la sociedad continúa siendo una piedra difícil de quietar en el camino, y más cuando una niña de 10 años lo comienza a practicar, algo que a lo que supo sacarle provecho al grado superar en cinco años todos los comentarios, que la han hecho madurar.

“Es algo difícil y más siendo adolecente, donde aún las cosas te calan, siempre me decían tu deporte no está bien, esto está mal, muchos comentarios de personas mayores, me dolía mucho, no hay una edad donde te deja de doler, pero si una donde te deja de importar y saber de quién vienen las cosas.”

Por lo pronto, estará de descanso una se semanas, para recuperarse de una lesión de cadera y lumbares con la que incluso estuvo en competencia, pues se viene un año de competencia muy importante para la joven deportista que aún le quedan tres años en las categorías juveniles.

Todo esto no fuera posible sin el apoyo de su familia, ya que se han convertido en un pilar importante en su desarrollo deportivo “agradezco tener una familia que siempre me ha apoyado en todos los deportes que he hecho, mi papá, mi hermana y mi mamá que es la que se a rifado con todo, con vestuario, maquillaje, peinado, son cosas mínimas, pero en el escenario las ves y son un conjunto del fruto de todo el trabajo.”

Actualmente cursa el segundo semestre de preparatoria, y su futuro académico es estudiar Medicina con especialidad den psiquiatra en adolescencia e infantil, pero no pretende dejar de lado este deporte pues ya es parte de su vida.

El camino aun es El objetivo lo tiene claro, en un futuro poder representar a San Luis Potosí y a México en eventos mundiales de Pool Sport.

DATO

Desde los 10 años comenzó a practicar el Pool Sport en La Loma Centro Deportivo