Patrocinadores fundamentales en el éxito de la carrera El Sol

Enorme agradecimiento para todos los patrocinadores que se sumaron a la 4ta Carrera Atlética El Sol de San Luis, ya que sin ellos no hubiera sido posible el éxito alcanzado.

Los corredores pudieron recibir una atractiva premiación, regalos, descuentos y degustaciones el día previo, durante y posterior a la carrera, algo que hizo especial a esta cuarta edición, la cual arrojó comentarios muy positivos.

Variados fueron los artículos que se rifaron al final de la cuarta carrera atlética. / Daniel Esquivel

Más de 100 mil pesos de premiación repartió la carrera en 3 y 10 kilómetros, incluidos 44 premios en efectivo en las diferentes categorías en ambas ramas. Además de las rifas que se tuvieron de termos, balones, bicicletas, playeras, figuras, cojines y llaveros hechos a mano, paquetes de campechanas, juguetes, dulces, frituras, libretas, cilindros para agua, bolsa ecológica, y por supuesto playera y medalla conmemorativa.

Las degustaciones de los diferentes productos de los patrocinadores fue otro plus que tuvo el evento, no solo el día de la entrega de kits, sino también al final de la carrera como campechanas, paletas, sopas, hotcakes, hidratación, etc.

El agradecimiento total para: Gobierno del Estado, Ayuntamientos de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Reyes, Nemik, Medallas y Herrajes Fabrik2, Margarita Hotel Boutique, Cava Quintanilla, Pastas La Moderna, Aguas de Lourdes, Powerade, Steren, Bicicletas Mercurio.

Norday Shop San Luis, Cerveza Artesanal Guay de Rita's Chanty, Productos Don Tacho, El Mundo de la Impresión, Qbito Gráfico Arte Mexicano, Canel's, Atlético de San Luis, Helados y Paletas San My, Campechanas La RR de Santa María del Río, Ungüento Salifor 1333, Zapatería Hernández Hermanos, Ciudad Maderas, Tu Tiempo a Tiempo, Plano Informativo, Código San Luis y Región Centro.

La mayoría de los participantes expresaron que en las cuatro ediciones, siempre El Sol de San Luis se ha preocupado por ofrecerles lo mejor, no solo con un kit de corredor muy completo, sino también la playera y medalla de calidad, además de todos los plus antes mencionados.

EL DATO

¡GRACIAS! a los 29 patrocinadores que se sumaron a esta cuarta edición