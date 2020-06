Partidos clandestinos, un problema de salud

En los últimos días, y a lo largo de la cuarentena por Covid-19, se han organizado partidos de futbol clandestinos pese a que la práctica deportiva es considerada actividad no esencial, aun en esta “nueva normalidad”, consejo que ha sido ignorados por los organizadores al no contar con protocolos de salubridad.

Semanas anteriores, la Liga Veteranos del Potosí, Súper Liga Zona Industrial, Liga Zona Centro, Liga Central, Liga Municipal, Liga del Volcán, Liga Premier y la Liga Tangamanga, respaldados por la Asociación de Futbol del Estado de San Luis Potosí, que preside Alejandro Viera, presentaron un protocolo de salubridad a la COEPRIS (Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios).

Este protocolo sanitario obedeces evitar el contagio y propagación del Covid-19, mismo que ya fue entregado al Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, a Deporte Municipal de San Luis Potosí y la Coordinación de Deportes de Soledad de Graciano Sánchez, con quienes sostendrán reuniones para checar estos documentos.

Javier Mireles, gerente general de la Liga Tangamanga señaló que se encuentran a la espera de que se les dé fecha para el regreso a las canchas “nosotros, aún estamos en veremos, hay ligas que ya quieren arrancar, hay unas que ya están participando con partidos amistosos.”

Para el regreso a la actividad la Liga Tangamanga consultará con sus delegados de equipo “En nuestro caso vamos a hacer un sondeo con nuestros delegados, creemos que podemos estar regresando en la primera semana de julio, pero seguimos en pláticas aún no tenemos fecha de arranque.”

Aunque cada liga es independiente para programar fecha de arranque, indicó que problema real es que hay muchos partidos o torneos que se están haciendo de manera clandestina, que no están teniendo ningún protocolo de salubridad.”

“Nosotros lo que le pedimos a las autoridades es que nos autoricen a nosotros que vamos a implementar este tipo de protocolos, y que no estén permitiendo jugar a esos partidos clandestinos que no tienen ningún tipo de medidas.”

Dijo que “el hecho de que tomemos las medidas de salubridad no quiere decir que el virus no exista o que no se van a contagiar, pero tampoco le hecho de que no enrolemos quiera de decir que no se vayan contagiar, los jugadores andan participando en otros lados sin tener los mínimos cuidados y puede ser que esos jugadores lleguen y nos contagien” finalizó.