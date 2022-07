Parrilla y Longoria con triunfo en los Juegos Mundiales 2022

La selección mexicana de racquetbol se encuentra participando con cuatro jugadores, dos potosinos, en los Juegos Mundiales "Birmingham 2022" en Estados Unidos, y en la primera ronda lograron ganar todos en ambas ramas, modalidad singles.

En la gráfica de mujeres en la que participan las mejores 16, Paola Longoria es la sembrada uno. En su primer partido enfrentó a la japonesa Ayako Hanashi y logró la victoria por tres sets a cero, con parciales de 15-1, 15-5 y 15-6 para avanzar a cuartos de final.

Los cuatro raquetbolistas mexicanos buscarán este martes avanzar a las semifinales. / Cortesía FMR

La otra mexicana, Samantha Salas Solís, es la sembrada siete, y le tocó enfrentarse a la colombiana Cristina Amaya, décima de la siembra, partido que finalizó tres sets a cero a favor de la guanajuatense, con mangas de 15-9, 15-14 y 15-11, para instalarse también en cuartos de final.

En la rama varonil, la gráfica de 16 jugadores incluye a dos mexicanos, el potosino Andree Parrilla Bernal como sembrado cinco. Enfrentó al puertorriqueño Ramón De León y logró el triunfo por tres sets a cero, parciales de 15-6, 15-7 y 15-13, para ubicarse en cuartos de final.

Los cuatro raquetbolistas mexicanos buscarán este martes avanzar a las semifinales. / Cortesía FMR

Por su parte, el chihuahuense Rodrigo Montoya, octavo sembrado, también logró su pase a cuartos de final, al vencer tres sets a uno al argentino Diego García, noveno sembrado, con parciales de 15-14, 15-14, 12-15 y 15-8.

Así tenemos que para este martes 12 de julio, los partidos de los mexicanos en cuartos de final quedaron así: Paola Longoria vs. Carla Muñoz (Chile), a las 12 horas. Samantha Salas Solís vs. Kelanie Lorenzo (EU y segunda sembrada), a las 18 horas. Rodrigo Montoya vs. Alejandro Landa ( EU y primer sembrado) a las 11:00 horas. Andree Parrilla vs. Jake Bredenbeck (EU y cuarto sembrado) a las 17:00 horas. Los ganadores avanzan a las semifinales.

Los cuatro raquetbolistas mexicanos buscarán este martes avanzar a las semifinales. / Cortesía FMR

Cabe mencionar que estos Juegos Mundiales 2022 (The World Games) que tiene como sede Birmingham, Estados Unidos, reúnen a los mejores atletas en los deportes no olímpicos, y se disputan del 7 al 17 de julio, con 1,500 participantes de 175 países del orbe.

EL DATO

Paola Longoria López y Andree Parrilla Bernal están sembrados como uno y cinco, respectivamente, en las gráficas.