Para Memo Vázquez San Luis tuvo mala fortuna ante Pumas

A pesar de contar con notables ausencias en el once titular y sufrir varias lesiones durante el desarrollo del partido, para el director técnico del Atlético de San Luis la derrota ante Pumas dejó cosas positivas, pues el equipo se enfrentó al líder de tú a tú y solo les faltó ser contundentes.

"Creo que el planteamiento fue bueno porque el equipo se paró bien en el terreno de juego a lo largo de los noventa minutos; todos los jugadores hicieron un gran esfuerzo, se generaron muchas situaciones de gol que marcaron la diferencia entre ellos y nosotros, sus goles los consiguen porque traen la suerte a su favor y nosotros seguimos careciendo de esa contundencia.

A pesar de ir perdiendo el equipo siguió intentando, generando opciones de gol, tuvimos muchas y no concretamos nada. Pero más allá me quedo con lo que el equipo hizo a pesar de no poder reflejarlo en el marcador", añadió.

Lamentó que en las anotaciones felinas se cometiera fallas puntuales, "si se revisan los goles hay que ver como se generaron, como nos anotaron y la verdad que mucho es con colaboración nuestra, pero si lo vemos desde otra perspectiva también cuentan las opciones que generamos, solo nos faltó ser contundentes porque el marcador hubiera sido otro, un tres-tres o dos-dos; pero si recalco que se mejoró en muchos aspectos pero no la metimos".

Finalmente no dejó de lado que a pesar de las ausencias por Covid-19 y lesiones, le jugaron al tú por tú al líder general.

"Siempre es complicado no contar con el plantel completo, de por si nuestro equipo es cortó en jugadores y dar ese tipo de ventajas imagínate; aunado a que se nos lesionan tres jugadores durante el partido; y no importando eso el equipo dio la cara y respondió ante un rival difícil que marcha en el primer lugar", enfatizó.

El próximo partido del conjunto potosino será el domingo 20 ante Rayados de Monterrey en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, a las 19 horas en la jornada once de la Liga MX.

