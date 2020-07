Paola Longoria festejó su cumpleaños y no piensa en el retiro

La número uno del mundo del raquetbol, aprovechó su estancia en su domicilio del poniente de la ciudad, para ofrecer una entrevista vía redes sociales a TUDN, en la cual destacó el hecho de que gracias al apoyo del FODEPAR (Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento), durante esta pandemia ha podido mantener su preparación deportiva, en confinamiento.

"Gracias al FODEPAR muchos de quienes nos dedicamos al deporte de alto rendimiento podemos seguir nuestras carreras deportivas, a pesar de estos tiempos de pandemia. A veces las personas no conocen bien que este tipo de apoyo no solo son para competir, sino te sirve para prepararte; y no es solo recibirlo y ya, sino que te comprometes al firmar con de poner en alto el nombre de México, con primeros lugares en torneos y medallas en citas olímpicas, panamericanas, etc., lo que representa una motivación para todos nosotros".

Durante la entrevista surgió el tema de sus aspiraciones políticas, de las cuales Longoria López comentó que ha recibido "ofertas" para entrar a la política, pero todavía no acepta ninguna porque esta metida de lleno en su carrera deportiva.

"No tengo una varita mágica para cambiar al país, pero sí me encantaría dejar mi granito de arena, ya saben que me gusta trascender en todas las cosas que me toca hacer y si algún día me dedico a esto o a buscar dirigir a la Conade, pues lo trataré de hacer bien y enfocada al 100% para ello".

Así mismo habló de que aún no piensa en el retiro, aunque reconoció que varias veces lo ha pensado, en especial cuando perdió aquella racha invicta de 3 años 8 meses, luego de sumar 252 partidos sin derrota.

"Me llegó a mi mente dejar el deporte después de aquel revés, pero luego participé en los Juegos Panamericanos Lima 1019 y me llegó de nuevo la motivación al ver que todavía tenía nivel alto para competir con la selección nacional. Ahí me di cuenta de que puedo pensar en llegar a otro ciclo panamericano", expresó.