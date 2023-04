Pachuca será un rival muy complicado: Dieter Villalpando

No importa que la jornada pasada Pachuca haya perdido, será igual de peligroso y hay que jugarle con inteligencia, comentó Dieter Villalpando previo al entrenamiento del Atlético de San Luis, que ya prepara el partido ante los Tuzos del próximo sábado 22 correspondiente a la jornada 16, penúltima del Clausura 2023, de la Liga MX, con sede en el estadio Hidalgo.

"Pachuca es un rival complicado, que en su casa se hace fuerte, es uno de los rivales más incómodos que puede uno enfrentar porque son correlones, no dan por perdida una pelota, te aprietan en la marca, cosa que así le gusta jugar a su técnico que es muy capaz.

Pero nosotros sabemos lo que nos estamos jugando que es entrar al repechaje por nosotros mismos, así que estamos preparando el partido con seriedad, mejorando los detalles que se requieran para ir a sacar los tres puntos que es lo más importante", agregó.

Quien porta la playera número 11 en los dorsales, considera que será importante la entrega que muestren los once titulares del San Luis. "Creo que debemos salir a no dejarlos jugar, a complicar su accionar, buscar tener el balón más en nuestro poder para que ellos no nos aprieten a la ofensiva. Debemos ser más intensos que ellos, siendo parejos, muy competitivos en todas las líneas, que todos corramos en cada jugada para que ellos sientan la presión al estar en su estadio.

Sabemos que cada partido es diferente y así los encaramos, ante Juárez en casa no jugamos del todo bien, pero se sacó el resultado, sin embargo Pachuca es muy distinto en su juego y es ahí donde debemos ser inteligentes. Vamos a Pachuca con la firme idea de sumar los tres puntos", sentenció.

Por su parte Eduardo Águila, defensa central, sabe que la calificación a "repechaje" está en sus manos y saldrán a morirse en el campo en las dos últimas jornadas de la fase regular.

"En estos dos partidos que nos quedan la calificación está en nuestras manos, no dependemos de nadie más, sino solo de lo que nosotros hagamos; estamos mentalizados a sumar los seis puntos para no tener problema alguno y entrar a la repesca que es el objetivo que nos planteamos. Vamos motivados, no confiados pero si con la idea clara de cómo encarar el compromiso", añadió.

EL DATO

Atlético de San Luis se ubica en zona de reclasificación, en el lugar 10 de la tabla general con 18 puntos.