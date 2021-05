Pablo Alarcón gana Circuito Ciclista en San Francisco del Rincón

El pedalista chileno Pablo Alarcón, integrante del equipo Canel's - ZeroUno - Mavic se proclamó campeón del primer Circuito Ciclista de la Industria del Calzado Tenis que se efectuó en San Francisco del Rincón, Guanajuato.

La competencia contó con muy aceptable participación de ciclistas de diferentes equipos y clubes de la República Mexicana y repartió premios en efectivo. El desarrollo de las distintas categorías se efectuó en las principales calles de ese municipio guanajuatense.

En lo más alto del podio de la categoría elite el chileno Pablo Alarcón del equipo potosino. / cortesía Canel's ZUM.

Para la categoría Elite que fue la última en salir, pasadas las once de la mañana cuando el calor arreciaba, se corrió en una hora más una vuelta de acuerdo a la convocatoria.

Culminado el tiempo, Juan Pablo Alarcón se quedó con la victoria, entrando a la meta con escasos segundos de ventaja al ganar el embalaje final. Orlando Garibay y Luis Villa, ambos del equipo Crisa, finalizaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.

"Siempre es bueno volver a levantar los brazos, más en estos momentos difíciles donde amigos han partido a causa del Covid. Siempre estarán en el corazón de muchos, Cristofer y Albert. Agradezco enormemente el apoyo de mis patrocinadores y mis compañeros que estuvieron conmigo hoy Prado y Rosales, así como a mi fisioterapeuta Pako. Amigos cuídense mucho del Covid-19, no me había tocado estar triste por personas cercanas y ya me tocó. Un abrazo a todos", fueron las palabras que redactó en su red social el chileno unas horas después de su triunfo que le dio un premio de 11 mil pesos.

En cuanto a la rama femenil que completaron 40 minutos más una vuelta y fueron las primeras en tomar la salida, Ximena Hernández de Guanajuato, triunfó en su tierra al quedarse con el sitio de honor, superando por amplia ventaja a Estefany Salas que llegó en segundo lugar y Teresa Casas que se metió al tercer puesto, completando el podio de triunfadoras.

