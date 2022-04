Otro segundo lugar para el Canel´s Zero Uno en Tour of the Gila

Se corrió por las rúas del estadio norteamericano de Nuevo México, con teniendo una distancia de 120.7 kilómetros que otorgó tres premios de montaña categoría 3 y dos sprint

El equipo Canel´s-ZeroUno-Mavic continúa siendo protagonista del Tour of the Gila, y ahora en su segunda etapa, el guanajuatense Ignacio Prado del equipo potosino chiclero, se quedó con el segundo puesto de la jornada de actividades donde el cafetalero Heiner Parra es el segundo de la general, mientras que por equipos la escuadra del sabor ganador, también es segundo en este rubro. La segunda jornada se corrió por las rúas del estadio norteamericano de Nuevo México, con teniendo una distancia de 120.7 kilómetros que otorgó tres premios de montaña categoría 3 y dos sprint comenzó en los terrenos del histórico del Fuerte Bayard teniendo 1762 metros de escalada con llegada al sprint en recta con una muy ligera subida. Muy temprano comenzó el ataque por parte del grupo, escaques que duraron poco, situación que aprovechó el equipo potosino para atacar el primer premio sprint donde se quedaron en el top cinco. Fue Hienar Parra quien levantó la mano por el Canel´s-ZeroUno-Mavic, al coronarse en el primer premio de montaña; mientras que, en el segundo premio de montaña, Parra cruzó segundo y Eduardo Corte tercero, tras una escapada protagonizada por estos. Para la segunda parte te la etapa, Ignacio Prado comenzó su ataque junto a todo el equipo a la captura de 6 corredores que buscaban sorprender a 15 kilómetros de la meta, pero estos fueron capturados 5 kilómetros después compactando al grupo, dejando todo para definir el día en un gran cierre. Después de 120.7 kilómetros recorridos Ignacio Prado de Canel´s-Zerouno-Mavic cruza la meta en la segunda posición dándole a su equipo el segundo podio en el “Trail of the Mountain Spirits”. Heiner Parra se coloca líder de la montaña, además de colocarse como segundo de la general, mientras que el cuadro chiclero es segundo por equipos. “Estoy contento y agradecido con el equipo, en verdad ellos fueron los que confiaron en mí, no sabía que podía quedar en segundo este día, pero ellos hicieron todo hoy ya que al final la estrategia fue un hombre al frente y funcionó gracias a Dios contentos con todos” manifestó Ignacio Prado de Canel´s-Zerouno-Mavic. Una buena noticia para la escuadra continental Canel´s-Zerouno-Mavic durante su participación en USA fue que tres de sus competidores, Ignacio Prado, José Miguel Reyes Moreno y Edgar Cordero Martínez, fueron convocados a la Selección Mexicana de ciclismo de Ruta para el campeonato panamericano de ruta a efectuarse en San Juan, Argentina, evento que otorga cuotas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. DATO 3 integrantes del Canel´s-ZeroUno fueron convocados a la selección nacional de ciclismo.

