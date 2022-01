Opiniones divididas de la afición por despido de Méndez Russo

La fiel afición que acompaña partido a partido al Atlético de San Luis en las buenas, malas y peores actuaciones, se manifestó a favor de que le hayan dado las gracias al uruguayo Marcelo Méndez, "hasta se tardaron en correrlo", mencionaron.

Cuando se conoció la noticia de su cese, los comentarios en redes sociales del equipo, fueron la mayoría de aceptación aunque también que culparon a la directiva de no saber que hacer y de cambiar de entrenador cada torneo sin darle continuidad a alguno, así como las fallas de los jugadores.

"Sí de verdad escuchan a la afición, sí de verdad se quiere triunfar y esperan mejorar, no traigan a un técnico de la Liga de Uruguay y vayan mejor con un hombre más que comprobado" escribió Jesús Aguilar, acompañando su comentario con una fotografía de Alfonso Sosa.

Hubo comentarios de aficionados que dijeron que la directiva se precipitó en cesar al entrenador. / Cristian Robledo.

"Muy buena noticia para empezar el día, hay mucho que trabajar. Necesitamos un DT que tenga ese temple, ese carácter que contagié a sus jugadores - afición, en todo, que sienta y suden la camiseta que tanta falta hace. A defender con todo el escudo del Atlético de San Luis", comentó Miguel Aguilar quien sigue al equipo desde Oklahoma, Estados Unidos.

"Creo que fue una decisión precipitada, la fortuna y la suerte no estuvo del lado del entrenador, ocho de los últimos partidos no tuvo equipo completo, lesionados, covid-19, etc. El equipo era aguerrido, peleaban todas las pelotas, pero en fin, ya decidieron y solo queda esperar quien será el bueno. De mi parte podría ser Sosa, Vucetich, Arias, Chacho Coudet, La Volpe o Jimmy Lozano", afirmó Lalo Rodríguez.

Por su parte, Roberto Muñoz tomó el despido desde otro punto de vista: "No era el entrenador, son los jugadores que no dan una, en el Atlas les tuvieron confianza y aguantaron a Diego Cocca después de realizar una campaña malísima y ahora hasta campeones los hizo. Si traen a Alfonso Sosa o al mejor de Europa será lo mismo con esos jugadores que no le tienen cariño a su profesión, no se cansan de fallar. Bola de vividores".

Quienes acuden a los partidos manifestaron en redes que no solo el culpable es el DT. / Cristian Robledo.

EL DATO

Nombres como Siboldi, Vucetich, Tomás Boy, Profe Cruz, Sosa, entre otros es lo que más mencionan los aficionados.