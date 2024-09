Omar Méndez, el paratleta que pedaleó contra el bullying (video)

Omar Méndez tuvo a los 4 años un evento que le cambió la vida, un petardo le estalló, lo que provocó que perdiera sus dos manos y le afectó parte del rostro. Hoy a sus 15, ese trago amargo ya pasó, con ayuda de su familia y el deporte su mentalidad es diferente, pues es un chavo que, pese a su discapacidad, no tiene límites.

El potosino, quien practica el paraatletismo, viene de una familia ciclista quienes cada año hacen una peregrinación desde San Luis Potosí a San Juan de los Lagos, Jalisco. Desde ahí, Omar se enamoró de este deporte, lo que fue una motivación para salir adelante: “andar en bicicleta se siente muy bonito, uno se libera de la mente, de cualquier estrés, es una experiencia muy bonita que se vive arriba de la bicicleta”.

Cada metro recorrido en el paratletismo, cada pedaleada en su bici era un triunfo para Omar, pero desafortunadamente sufrió de bullying, él lo tomó con mucha filosofía y eso fue una motivación para salir de ese problema.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

“El bullyng lo sufrí en la secundaria, lo tuve que combatir con ayuda de mis padres y profesores. Los ignoré más que nada, no me enfoqué en que me dijeran de cosas, sino que me valía y los ignoraba y fue una motivación de que me decían que no puedo y pues ahora para que vean que sí puedo”, comentó con la enorme sonrisa que lo caracteriza.

Y para aquellos que están pasando por ese problema, Omar les dejó un consejo: “No se decaigan, el bullyng es, por ejemplo, la gente que no lo puede hacer, te echa bullyng por lo que tu sí puedes, por lo que eres capaz, la gente que te echa bullyng pues es mínimo lo que hace, no sabe hacer más que eso”.

Cortesía / Inpode

Un ejemplo para la familia

Don Omar Méndez Palacios, papá de Omar, describe a su hijo como atrabancado, alegre y verlo es una gran motivación para su familia, aunque admite que al principio hubo temor cuando se decidió por subir a la bicicleta.

“Le gusta andar en el deporte y de pequeño le gustó más la bicicleta. (Sentí) miedo de que se fuera a caer de la bicicleta, pero en cuanto la tomó, le agarró la confianza y no la soltó y sigue”, dijo don Omar, quien es parte de la peregrinación que hacen cada año.

Braulia Ruiz, mamá de Omar, ve a su hijo como una persona que no solamente genera alegría en su familia, sino también motivación, además admira que es un joven independiente, disciplinado y valiente.

Cortesía / Inpode

“Desde que tuvo el accidente, me dijeron “déjalo que sea un niño libre, que sea independiente”, de hecho, él no tuvo apoyo de que “mamá ayúdalo a levantarlo”, al contrario, él fue la personita que solito pudo caerse y levantarse, entonces sí es una gran motivación que tenemos con él porque más que nada nos ha enseñado muchísimas cosas que el miedo que teníamos como papás supo salir, se cae, se levanta”, compartió una muy orgullosa madre.

Resiliencia y motivación

Para Omar la discapacidad que él tiene no lo desanima, por el contrario, ese cambio le abrió otras oportunidades que no las desaprovecha, como el representar a San Luis Potosí en eventos como los Paranacionales Conade, donde el año pasado logró medallas y en este va por sus segundos Juegos.

“Yo digo que más que nada fue por un bien (su accidente) la mera verdad nunca me imaginé llegar a las circunstancias que estoy, imaginarme llegar a un nivel nacional en competencias”, mencionó el joven que actualmente estudia la preparatoria abierta y lo combina con sus entrenamientos diarios.

Por último, Omar dejó un mensaje a todas las personas a que se animen y practiquen algún deporte: “El deporte es algo muy bonito, más que nada alivia muchos problemas como el estrés y problemas mentales y pueden llegar muy lejos”.