Omar Chávez y “Chino” Rodríguez “calientan” rumbo a su pelea en la Arena Potosí

Apenas se hizo el anuncio oficial que el 25 de enero del 2025 se dará el duelo entre Omar Chávez y Misael “Chino” Rodríguez y ambos pugilistas comenzaron a calentar el esperado combate por los aficionados que se llevará a cabo en la Arena Potosí.

Este combate se iba a realizar a principios de octubre, pero el hijo del “César del boxeo” no cumplió con lo acordado en el peso, por lo que el medallista olímpico en Río 2016 decidió no pelar, por tal motivo se suspendió el combate en Pachuca.

Será en la Arena Potosí el escenario donde salden cuentas y sobre esto el “Chino” fue el primero en lanzar su primer golpe con el micrófono en la presentación del combate al pedirle al hijo de la leyenda que cumpla con el peso pactado.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

“Es una responsabilidad para mí, tengo que meterme al gimnasio a conciencia, prepararme muy bien porque el 25 de enero voy a salir con la mano en alto, espero que mi retador también lo esté haciendo, que se ponga a correr porque no lo quiero arriba del peso en la pelea”, dijo Misael.

A lo que Omar Chávez de inmediato replicó, “se me hace que está muy gordo, ahorita ya está sacando cosas (pretextos)”, y respondió si habrá alguna sanción por no dar el peso y no subir al cuadrilátero.

“Yo voy a dar el peso y me voy a cuidar, subo y peleo, ya si quieren poner cláusulas ni que fuera él el “Canelo”, la neta que se ubique” dijo Omar Chávez, ante la risa de su adversario que le reviró: “Hay un contrato bien redactado, hay que recordar que me están haciendo subir una categoría, creo que es lo más justo que haya un límite de peso, ya que estoy tomando el riesgo. Que se prepare más bien para ser noqueado aquí mi compa”.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Chávez Jr. mencionó que está trabajando para dar el peso y noquearlo, “preocúpate por ti, yo me preocupo por mí, yo me preparo bien y peleo, tú te preocupas por mí porque me tienes miedo. ¿Ustedes miran alguna ventaja de mí al “Chino”? está más alto que yo, no sé de qué me habla”, a lo que entre risas el peleador olímpico le contestó: “Cómo la ven, ¿tengo ventajas? como quiera, yo estoy listo como le dije, lo que quiera”.

Será en los próximos días cuando se anuncie la cartelera completa para la función que será transmitida por Box Azteca en la Arena Potosí que tiene la capacidad de 23 mil personas y será su segundo evento deportivo, luego de que entre octubre y noviembre se realizó el Campeonato Nacional Charro.