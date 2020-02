Ola de atracos en la Unidad López Mateos de la capital potosina

Amantes de lo ajeno hicieron al despojar de sus artículos deportivos a la pugilista potosina, Laura Cubos, mientras se encontraba realizando su entrenamiento en las instalaciones de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos. Por medio de sus redes sociales "La Maestra", como también es conocida, denunció el atraco el cual sufrió mientras realizaba su entrenamiento en la trota pista de dicha unidad a la cual arribó alrededor de las 17:00 horas.

"Buen día runners!! "Hoy por mi y por todos los que practicamos algún deporte"

Hoy pido de su ayuda para hacer viral lo siguiente: El día de ayer, después de mi entrenamiento de boxeo, 19:20 horas, me fui a realizar mi segundo entrene a la pista del Auditorio Miguel Barragán, donde llegué, no había muchos coches, y me estacione junto a la pista, había bastante luz, pero repito, pocos coches, me bajé y me dispuse a entrenar, únicamente di siete vueltas a la pista, y en cada vuelta veía mi coche, todo marchaba normal, cuando terminé, fui al coche para tomar agua y cual fue mi sorpresa, me abrieron mi coche, aún teniendo alarma y seguros, en el coche traía mi mochila con todooo mi equipo de boxeo, algunas prendas de vestir, papeles sin importancia, y en la guantera siempre cargaba un frasco de café, pues se llevaron mi maleta con todas mis cosas e incluso hasta el café, ese que compartía con mis compañeros después de cada entrenamiento en el cerro.

Es tan lamentable, llegar a tu coche y darte cuenta de lo que pasó, quedé un poco en shock, y pronto mandé mensaje a mi equipo, que pronto corrieron a apoyarme, salí disparada a ver si veía a alguien por ahí con mis cosas, además de buscar ayuda, un policía, vigilante, alguien, y saben que?... No había nadie, es tan lamentable también, que las personas no tengamos ni un poquito de solidaridad con el prójimo, a qué me refiero? Cuando iba en busca de, iba llorando, y expresando mi dolor, y nadie me apoyó, al no ver a alguien, le preguntó yo a un señor el cual solo me dijo que fuera a buscar al policía que se encontraba en el Instituto Potosino del Deporte (Inpode), ahí voy corre y corre y qué creen??... Nada!!!

elsoldesanluis_admin

Ahora, nos informamos y, no hay cámaras de vigilancia en ese lugar, no hay persona alguna que esté para apoyarte, no hay seguridad!!! Se supone que ahí la mayoría de personas que asistimos somos deportistas y familiares.

En fin, después llegó una persona como de vigilancia del Inpode, quien anotó las placas de mi coche y nos comentó que el día anterior también habían abierto otros dos coches!!"

Desafortunadamente es recurrente este tipo de actos en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, recinto a cargo del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte que dirige Miguel Ángel Álvarez Rodríguez, donde cada fin de semana usuarios sufren de los mismos actos vandálicos y que las autoridades no hacen nada por remediar la situación e incluso hacen caso omiso a la denuncias de los afectados.

El equipo robado a la boxeadora potosina tiene un valor superior a 9,000 pesos y consistía en dos pares de guantes Cleto Reyes, protector bucal de la misma marca, careta protectora Cleto Reyes, protector pélvico, entre otras cosas.