Ofrece charla motivacional el ex futbolista potosino Víctor Medina

El ex futbolista profesional potosino, Víctor Medina, ofreció una interesante charla motivacional a niños y jóvenes de la comunidad de Jassos, a quienes les mencionó la importancia de practica deporte, sea la disciplina que sea, para no caer en la delincuencia o cualquier problema social, que acaba con la vida de las personas.

La plática con "Harlem" Medina se llevó a cabo en el salón ejidal de Jassos con buena asistencia de niños y jovencitos de ambos sexos, quienes atentamente escucharon la platica del invitado especial, quien vistió las playeras del Atlético Potosino, Atlante, Veracruz, entre otros equipos de la primera división del fútbol mexicano.

"A todos ustedes les digo que un niño o joven que estudia y practica deporte, estará lejos de la delincuencia. Para crecer en el deporte y sobretodo en el futbol, se necesita mucha disciplina, buenos hábitos y prepararse físicamente; no caer en el exceso del alcohol ni consumir drogas o fumar; no sentirse estrella en las primeras de cambio y pensar que lo importante es ganar y ganar dinero; ser futbolista de los buenos es prepararse toda la vida y no quedarse rezagado ante los cambios en este deporte", les mencionó.

Cortesía | Víctor Medina

Cerca de una hora duró la charla en la que les platicó a los asistentes de su profesión como futbolista, como inició, su paso por diferentes equipos, por la selección nacional, y sobretodo, cómo ha sido su labor ya como entrenador y preparador de jóvenes futbolistas. También respondió cuestionamientos de los mismos niños y jovencitos, y al final se tomó la foto del recuerdo con todos ellos y les firmó autógrafos.

Durante el evento, Víctor estuvo acompañado del también ex futbolista profesional, Anselmo Olvera Martínez, "El Santa", quien en próximos días arrancará una Escuela de Futbol infantil y juvenil en la Unidad Deportiva de Jassos. Ahí les informó a todos "el próximo martes 3 de octubre a las 16:00 horas daremos inicio al registro e inscripción de los niños o jóvenes interesados en ser parte de este proyecto, al que se sumó ya el dirigente antorchista de la demarcación, Miguel Ángel Álvarez López.