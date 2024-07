No rendirse, la lección del atletismo para el potosino Rolando Cabrera

Rolando Cabrera trae el gusto por el deporte por sus padres, ellos lo encaminaron, pero fue él quien desde los tres años comenzó con la natación, luego ciclismo, le siguió en el triatlón y ahora está metido de lleno en las pruebas de 800 y 1500 metros.

A sus 18 años está cosechando los resultados de los sacrificios que ha hecho, como los largos viajes, perderse fiestas, estudiar y entrenar un mismo día, todo ha valido la pena, pues en marzo pasado logró su boleto al Mundial de Perú Sub-20 y hace algunas semanas quedó campeón nacional en 1500 metros.

“Logré dar la marca al Mundial en Mazatlán, la verdad fue una prueba muy divertida, nunca había corrido 1500 pero fue una prueba que me ha gustado demasiado y recientemente en la CDMX fui a asegurar mi lugar para representar a México. Estoy muy contento con los resultados que tuve”, dijo.

El joven atleta no pierde de vista también su futuro, es por eso que eligió la carrera de comercio internacional en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, solo que el éxito que ha tenido en el deporte no lo pudo lograr en esta ocasión pues no logró entrar a la máxima casa de estudios potosina.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

“Si no logro entrar al Autónoma sería buscar otras universidades donde si haya apoyo para seguir representando a San Luis Potosí, que es lo que quiero. Siento feo, pero pues ni modo tenemos que buscar en otros lugares”, dijo triste el atleta.

Luz Elena Velázquez, mamá de Rolando, lamentó que no pudo entrar a la UASLP, y aunque tiene dos opciones para seguir sus estudios universitarios, le gustaría que su hijo se quede en San Luis Potosí.

“Es un orgullo, pero de verdad es una tristeza que otros estados le den la oportunidad de poder seguir estudiando para poder seguir haciendo lo que le gusta que es el atletismo y que en San Luis no haya esa oportunidad”, mencionó la mamá de Rolando.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

Además del futuro universitario, la familia de Rolando tiene que buscar los apoyos para su participación mundialista, algunos los han patrocinado, pero el ir a Mazatlán y Monterrey a dar las marcas es costo de ellos, “Todo lo pagamos nosotros, viajes, hospedaje, alimentación, todo lo pagamos nosotros como papás inclusive ahora el viaje a de Perú”.

El deporte le ha dejado una gran enseñanza a Rolando y en este momento complicado por su futuro universitario, no pierde la esperanza, “siento que me llena más el atletismo, me gusta demasiado correr, lo disfruto, al principio me siento nervioso, pero ya conforme pasando la carrera, disfruto y trato de no pensar en el resultado si no en cómo me voy a sentir. Con el atletismo ha aprendido a no rendirme jamás”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Rolando va paso a paso, primero es el Mundial a finales de agosto de donde él tiene muchas esperanzas de poner el nombre de San Luis Potosí y México en todo lo alto, y por qué no, en un futuro lejano llegar a unos Juegos Olímpicos.

“Me siento muy contento y ansioso de ya compartir con ellos, siento que a lo mejor sí puedo dar pelea y pues este mes que nos queda prepararnos para dar una buena competencia allá en Perú. Espero hacer una buena carrera, bajar mis tiempos y por qué no, llegar al top 10 de los mejores del mundo”, finalizó.

Falta poco más de un mes para la realización del Mundial Sub 20, por lo que Rolando Cabrera continuará junto a su entrenador Aníbal Ibarra preparándose para hacer historia en este evento internacional.