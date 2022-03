No le agradó a André Jardine el empate ante Guadalajara

André Jardine, director técnico del Atlético de San Luis lamentó que a su equipo se le haya escapado la victoria en casa, pues dejaron que el rival creciera y les anotará para terminar dividiendo puntos.

"Para mi hicimos un buenísimo primer tiempo, muy consistente, debo reconocer que Chivas tiene un buen equipo y maneja bien la pelota, mejor que nosotros, pero logramos controlarlos muchas veces en los espacios, marcando bien, y fuimos muy fuertes en los contragolpes en la pelota parada y generamos espacios profundos, principalmente con Murillo que fue clave en el primer gol y después en una pelota parada conseguimos el segundo tanto.

Pero me llega la frustración porque en el segundo tiempo cambiamos, el primer gol es un infortunio de Facundo (Waller) que se le escapa la pelota y en un disparo lejano nos anotan. El gol metió a Chivas al partido. Cambiamos el sistema defensivo con la línea de cinco, con Facundo por fuera, pero llegó el segundo gol que ahí si fue un error de la defensa de nosotros porque estábamos muy echados atrás y debimos salir más al frente porque sabíamos que Guadalajara nos presionaría. Cometimos esas fallas y se nos escapó la victoria", agregó.

Enfrentarán a Tijuana el domingo y Jardine sabe de la importancia de no perder ese partido. / Cristian Robledo

Sin embargo a pesar de negarse el triunfo de local, el brasileño destaca que el equipo sigue mejorando en su funcionamiento.

"Sentimos que pronto llegará la victoria en casa porque el equipo está más consistente, está controlando mejor al rival, sean poderosos o no. Veo cosas colectivas buenas y que estamos cerca de encontrar la fórmula para ganar en casa. Y en esa búsqueda de ser perfectos, nos han faltado cosas, en algunas hemos mejorado y ahí debemos seguir aprendiendo porque esto es un proceso. No importa el resultado, el proceso es seguir mejorando. Que se vea en cada juego a un Atlético más consistente, más conjuntado, y buscaremos sumar para llegar a la Fecha FIFA y poder tener más tiempo de trabajar todos y eso nos ayudará mucho para dar un paso importante de ser más consistentes no solo en la defensa, sino también adelante, en el cierre de torneo", apuntó.

EL DATO

André Jardine ha dirigido cuatro partidos con saldo de un triunfo, un empate y dos derrotas.