No jugamos bien pero el triunfo era lo importante: Jardine

Al timonel del Atlético de San Luis, André Jardine, no le gustó del todo la actuación de su equipo ante Juárez, sin embargo destacó que lo importante era ganar (como sea) y se logró el objetivo.

"Nos faltó ser más regulares, hilvanar más las jugadas, conjuntar más las líneas, tener más llegadas, para no vernos con tanto temor de fallar ante el rival que estaba cazando nuestra falla; pero logramos dos goles y se ganó, tercer triunfo consecutivo en casa que es algo importante, no es fácil eso con la historia de local que tiene el equipo.

El resultado era muy importante, claro que cuando ganas y juegas tan bien tienes otra perspectiva, pero a mi juicio no jugamos tan bien, hicimos una partida correcta nada más. Esperaba más a la ofensiva de mi equipo, ante Querétaro jugamos un poco mejor que ante Juárez. Pero bueno al final triunfamos que era lo importante para conseguir los puntos que nos faltan", agregó.

El brasileño mencionó que deben mejorar y mostrar su mejor versión para los dos últimos compromisos de la fase regular, ante Pachuca de visita y Atlas de local, los próximos dos fines de semana de este mes.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"Hubo jugadores que no mostraron su mejor versión ante Juárez, como Dieter Villalpando, Jhon Murillo, entre otros, que pueden dar más, por lo que esperamos que todos estén en su máximo nivel para esos dos próximos partidos que nos quedan. Es importante el trabajo de la semana, y lo haremos para que todos estén en el mismo nivel y podamos sacar adelante esos compromisos".

Al ser cuestionado de su estadía en el equipo, en caso de no conseguir la calificación y que la directiva le pueda dar las gracias. El estratega sudamericano opinó:

"No yo creo que no hay problemas en ese aspecto porque me siento apoyado, sabemos en que momento estamos, estamos en un proceso donde hemos dado pasos lentos pero seguros, poco a poco transformando el plantel con jugadores que me gustan, para poder hacer el estilo de juego que yo quiero.

Es un proceso que cuesta tiempo y en la actualidad no todos te dan ese tiempo, pero aquí si lo he encontrado en este Club. Primer paso que nos pusimos no pagar multa y ya lo hicimos en este torneo y anterior, debutar jugadores de fuerzas básicas, ya tenemos a Uziel García, David, etc, trajimos jugadores jóvenes como Klimowicz, Vitinho, que poco a poco despiertan, en fin, que vamos caminando. Y esté yo o no esté en los próximos torneos, se quedarán sentadas las bases para que San Luis sea un mejor equipo", apuntó.