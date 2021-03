No hicimos un buen partido y duele perder así: Leonel Rocco

Leonel Rocco, director técnico del Atlético de San Luis, vivió su primer "Clásico del Centro" y sufrió una derrota contundente por parte de los Gallos Blancos de Querétaro, por lo que se hizo responsable del mal funcionamiento del equipo con relación a ese cotejo.

"No quedamos nada conformes porque el resultado que veníamos a buscar no se nos dio, no jugamos un buen partido y ante esta situación el responsable soy yo y asumo esa responsabilidad porque los futbolistas que saltan a la cancha y entran los pongo yo, y por eso me hago cargo de lo que me corresponde.

Creo que en el club donde estoy todos somos profesionales y tenemos que darle vuelta a la página, de la misma manera como les digo a mis futbolistas cuando ganamos, que el partido ya pasó, es historia y debemos apuntar a lo que viene. Asumir cada uno sus responsabilidades y quitar rápido ese dolor que tiene uno con esta derrota", agregó.

El charrúa reconoció que no queda más que trabajar para revertir el mal momento por el que pasan, "habíamos arrancado el torneo de buena manera y ahora no, pero debemos que revertir este mal momento, volver a trabajar y levantar al equipo porque no estuvimos a la altura de lo que pretendíamos".

Enfatizó que ya no pueden dar más pasos hacía atrás porque quedan pocos partidos en el torneo y no pueden dejar ir los puntos que faltan por disputar.

"Esperemos que este tipo de derrotas nos sirvan para aprender, porque nos dolió mucho perder, y que para los seis partidos que quedan recuperar el nivel y llegar al objetivo (liguilla), del que estamos en el camino pero tenemos mucho que mejorar para aspirar a cumplir esa meta".

