No hay excusas, nos superaron en todo: Memo Vázquez

Un molesto y triste Guillermo Vázquez, DT del Atlético de San Luis, habló en conferencia de prensa al final del partido. No eludió responsabilidad y fue claro en sus afirmaciones en torno a la goleada que les propinó Pumas de la UNAM.

"No hay más, hoy no nos salieron las cosas en este partido, está claro el resultado, aún así creo que en la primera parte el equipo se había parado bien, generamos una opción de gol que no concretamos. Las dos jugadas a balón parado de ellos y que terminaron en gol fueron las que hicieron la diferencia, porque de ahí nos costó mucho recuperarnos y más cuando el equipo no jugó bien ni defensiva ni ofensivamente como lo veníamos haciendo. La verdad nos superaron en todos los aspectos".

Sobre qué les pasó a sus jugadores, "habrá que analizar bien el video, porque al principio el equipo hizo todo lo que se habían platicado, planeado, estaba parejo el asunto, pero después fallamos en cosas individuales, al perder la pelota muy fácil, estar lejos de la marca, sin coberturas, dejamos jugar con comodidad al rival, y como ellos andaban finos pues sucede lo que todos vimos".

Finalmente sobre su regreso a CU, Memo comentó: "La verdad fue muy grato, muchos años pasé acá y junto con la gente disfrute de momentos muy importantes. Me dio gusto ver a gente querida, a los que pude saludar, y a los que les deseo que les siga yendo bien", concluyó.