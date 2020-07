No hay autorización para carreras atléticas en SLP: Salud

Por el momento no hay autorización para realizar carreras de atletismo ni en la capital e interior del Estado, dada sus características de ser eventos masivos. Así lo afirmó la titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel.

Durante la conferencia de prensa diaria sobre el coronavirus en la entidad, se le cuestionó sobre el hecho de que ya se están anunciando eventos de atletismo para realizarse en el Estado a partir de este mes, la funcionaria comentó:

"Cualquier evento ya sea en un lugar abierto, llámese calle, cerro, carretera, etc, en el que haya contacto entre las personas, existirá mayor riesgo de contagio, ya que el virus se transmite de persona a persona, de tal manera que cualquier actividad que no permita establecer una sana distancia, seguramente será un foco de infección que no podemos permitir. Y aquí cabe que todos como sociedad nos pongamos a pensar si vale la pena asistir a un evento así, organizar un evento de esa naturaleza, si sabemos que el riesgo es alto en estos momentos.

Creo que debe haber mucha responsabilidad social entre todos nosotros para no arriesgarnos a un contagio, no solo en nuestra persona, sino el transmitirlo a un familiar. Habrá tiempo para este tipo de actividades deportivas, cuando el semáforo esté en verde, pero por el momento y dada las circunstancias actuales, no".

Por su parte, Carlos Alberto Aguilar Acosta, Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, comentó que están abiertos a platicar con los organizadores de las carreras atléticas, los cuales por el momento no se han acercado.