No habrá San Luis Open Challenger Tour de Tenis

Carlos Saiz Díaz Infante, director general del San Luis Open Challenger Tour de Tenis 2021, informó de manera oficial que el magno torneo de tenis que se realiza en Semana Santa, queda cancelado.

En entrevista con EL SOL DE SAN LUIS, Saíz Díaz Infante, confirmó que no habrá actividad tenística profesional durante la semana mayor con sede en el Club Deportivo Potosino, al igual que el año pasado.

Por segundo año consecutivo San Luis Potosí se queda sin tenis profesional por la pandemia. / Martín Báez

"Es oficial que por segundo año consecutivo no habrá torneo. El San Luis Open es un evento que se tiene que planear con mucha anticipación y es muy difícil lograr esto cuando hay tanta incertidumbre en el país con lo de la pandemia por coronavirus.

Puedo decirte que el hecho de cancelarlo por segunda vez ha sido por tres aspectos importantes: primero el que no hay aún las condiciones sanitarias para que se realice un magno evento como es el San Luis Open Challenger Tour que conlleva mucha logística y personal humano a su alrededor; segundo porque no es redituable para nosotros realizar un torneo a puerta cerrada, ya que no somos autofinanciables para absorber todos los gastos de no recibir insumos ni público en las gradas; y tercero porque no contamos con apoyo de autoridades estatales, municipales ni iniciativa privada para su realización con toda esta incertidumbre", agregó.

Con relación a si podrían San Luis Potosí perder esa fecha en el calendario al no llevarse a cabo el torneo ya por dos años consecutivos, Carlos explicó: "Al momento de cancelar los directivos de ATP me comentaron que reservarían la fecha para el año que entra, no se pierde, pero pues tendremos que esperar para ver si el gobierno estatal entrante va a seguir apoyando el torneo, eso es lo principal".

Finalmente dijo "sabemos que el cancelar el torneo trae consigo que San Luis Potosí deje de percibir una buena derrama económica por todo lo que genera el evento, pero bueno, primero está la salud ante todo".

La edición del San Luis Open Challenger Tour 2021de Tenis estaba prevista del 29 de marzo al 4 de abril, pero por segundo año se cancela.

"El hecho de no realizar el torneo hace que SLP no reciba una buena derrama económica por el evento, pero pues primero está la salud de todos": Carlos Saiz

