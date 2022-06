No habrá este año baloncesto profesional en San Luis Potosí

No hubo respuesta por parte del CB Santos San Luis, por lo que no fue incluido para arrancar el próximo 21 de julio la temporada 2022 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

Por tercer año consecutivo la directiva encabezada por Víctor Mariscal Mata no encontró los patrocinios ni el respaldo del Gobierno Estatal ni Municipal para obtener los recursos necesarios y poder participar en el deporte ráfaga profesional del país.

En sus redes sociales la LNBP publicó de manera oficial que la temporada 2022 arranca el 21 de julio y culmina en noviembre con 10 escuadras de nueve entidades del país, las cuales son: Soles de Mexicali, Fuerza Regia de Monterrey, Plateros de Fresnillo, Halcones de Xalapa, Mineros de Zacatecas; Correcaminos de Tamaulipas, Libertadores de Querétaro, Dorados de Chihuahua, Abejas de León y Astros de Jalisco.

En la lista no figura CB Santos San Luis ya que su directiva no llegó a un acuerdo con las autoridades estatales ni municipales para contar con los apoyos y poder volver a la Liga, después de que en el 2020 y 2021 no pudo participar por cuestiones de la pandemia de coronavirus.

Cabe mencionar que durante el Congreso Nacional de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional efectuado en la Ciudad de México y que presidió Sergio Ganem, en su calidad de Presidente, se anunció que el plazo para poder participar sería como fecha límite el 10 de julio, por lo que el equipo potosino tendrá aún una posibilidad de ser incluido si logra conseguir en pocos días apoyos y patrocinios.

Sin embargo, se ve difícil que esto suceda, ya que al darse a conocer que la temporada 2022 arranca con 10 equipos que sí tienen la solvencia económica, prácticamente están descartando a otras escuadras que podrían sumarse, a pesar de que la idea era arrancar el campeonato con 12 clubes.