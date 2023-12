No es sorpresa que el ADSL llegara a semifinal: “Cata” Domínguez

Para el mexicano Julio César Domínguez y brasileño Rodrigo Dourado, defensa y mediocampista respectivamente, Atlético de San Luis ha hecho un gran torneo hasta el momento, pero consideran que aún pueden llegar más lejos y para ello buscarán poner su granito de arena para que el equipo acceda a su primera final.

"Muy contento con el gran trabajo que ha hecho el equipo en toda la temporada, siempre hemos salido a proponer los partidos de principio a fin. Como un jugador de experiencia, conozco este tipo de partidos de liguilla, pero esto se basa en la actualidad, en lo que hagas en el partido ya no tanto en la historia que cada uno lleva en sus carreras. Debemos basarnos en el accionar del equipo, en nuestro propio juego y no esperar a ver que haga el rival, eso nos ha traído resultados y será en ese mismo camino por el que debemos continuar para acceder a las final que tanto queremos", expresó "El Cata" Domínguez.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por su parte, Rodrigo Dourado descartó que San Luis sea una sorpresa este torneo, puesto que desde un principio trabajaron para llegar hasta donde están y todavía más. "Muchas personas así lo piensan porque lo ven de fuera, pero nosotros que hacemos aquí nuestro trabajo diario, no lo consideramos así porque es fruto del esfuerzo, disciplina, muchos entrenamientos y un objetivo bien claro que nos hemos puesto desde el primer día de la pretemporada. Ahora estamos en esta semifinal y vamos a aprovechar eso, dar ese paso para trascender y llegar a una final que es lo que queremos todos los del plantel y cuerpo técnico".

Se le cuestionó a Julio César Domínguez de si es una revancha en lo personal enfrentar de nuevo al América en una semifinal, luego de varis disputadas cuando jugaba con Cruz Azul.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"No para nada, es otra oportunidad en mi carrera, hoy me debo a esta institución que me dio la opción de venir, y no pienso en demostrarle nada a nadie, simplemente hacer mi trabajo y responderle a mi club, cuerpo técnico y compañeros. Yo pienso en aportar mi esfuerzo y futbol, y no en lo personal en revanchas. Esta experiencia la he disfrutado al máximo y aunque estoy lejos de mi familia, ha sido un sacrificio positivo en mi carrera, estoy contento porque hemos llegado lejos y buscaremos aún más".

Finalmente, el carioca Dourado lanzó un mensaje a la afición: "Nos damos cuenta cuando jugamos de local de todo su apoyo, y creo que eso ha sido recíproco porque les hemos dados resultados. Ahorita que se viene un gran partido, requerimos nosotros de hacer un doble esfuerzo por sacar esa ventaja en casa y ellos de no dejar de alentarnos los 90 minutos o más en nuestro estadio, que seguro estará lleno".

EL DATO

Tanto Julio César Domínguez como Rodrigo Dourado, fueron titulares en 16 de los diecisiete partidos del torneo.