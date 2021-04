No cumplió Leonel Rocco el objetivo que se planteó con Atlético de San Luis

Calificar a liguilla o reclasificación fue el objetivo principal de Leonel Rocco y su cuerpo técnico cuando asumieron dirigir al Atlético de San Luis. Con la derrota ante Cruz Azul, eso ya quedó descartado al quedar eliminados del torneo.

Pero además en lo que nunca quiso pensar el cuerpo técnico era en la tabla de cocientes, del que se mantienen en último lugar y ya no se salvan de pagar una de las tres multas económicas millonarias, a falta de una fecha para terminar el Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX.

"Mira el objetivo alto de entrar a liguilla o reclasificación me lo puse yo, porque este era un equipo que el torneo pasado quedó último y era el más goleado. Yo no pude armar el plantel, ya estaba armado. Les quise transmitir una mentalidad ganadora porque así trabajo junto con mi cuerpo técnico, por lo que la palabra fracasar solo aplica para quien no lo intenta, entonces nosotros no hemos tenido eso, sino que no hemos podido con el objetivo que nos planteamos. Trabajamos en la medida que pudimos. No se logró, claro está, pero se intentó jornada tras jornada por eso estoy tranquilo", comentó el estratega.

Aceptó que el equipo siempre jugó bajo presión, "esos se venía manejando desde hace muchísimas fechas. Se viene arrastrando del torneo pasado. Acá somos profesionales y el que no está listo para la presión, pues no logra nada. Vamos a levantar al equipo para sumar ante Pachuca y ver que puede suceder con esa tabla del cociente y el futuro de toda la institución".

Del su posible continuidad, expresó: "Primero que nada hay que enfocarnos en terminar este torneo y después se hará el análisis, se tomarán decisiones y si me quedo yo o llega otro (DT), pues tiene que armar el equipo de acuerdo a sus necesidad, en mi caso no me tocó esa oportunidad porque se hizo el plantel un tiempo atrás. Considero que quien llegue debe tener oportunidad de buscar a los jugadores adecuados de acuerdo a lo que se pretenda para no errar. Pero eso está en manos de la directiva. Nosotros por lo pronto, pensamos ya en Pachuca que es nuestro siguiente rival".

EL DATO

Al mando de Leonel Rocco, Atlético de San Luis ha disputado 16 partidos, con 3 triunfos, 3 empates y 10 derrotas, para 12 puntos.