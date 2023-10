"Ni nos crecemos con las victorias, ni nos dejamos caer por las derrotas": Leal

Está consciente Gustavo Da Silva Leal, director técnico del Atlético de San Luis, que su equipo ha dejado escapar puntos en los últimos cinco partidos, pero muestra su confianza en que ante América puedan tener un buen partido y demostrar de que están hechos.

"Sabíamos que sería un cierre difícil, la Liga MX es muy dura cada semana, pero creo que estamos manejando ese momento enfocándonos en nosotros, ya lo comentaba que hemos jugado mejor que el rival y no hemos sido contundentes ni parejos en nuestro rendimiento.

El hecho de que no se están dando los resultados, para mi está siendo por dos puntos fundamentales: el primer ha sido la efectividad, mientras estábamos 11 vs 11 con Toluca, tuvimos una opción muy clara de irnos arriba en el marcador, pero no fuimos certeros, si no las cosas hubieran cambiado. Y segundo la regularidad, he notado al equipo que en ciertos lapsos del partido tenemos un pico mayor al rival, pero hay momentos más largos que caemos en un letargo. Pero estamos trabajando en eso, y ya se notó en esos últimos minutos contra Toluca, y creo que en esta recta final del torneo vamos a estar al 100% para llegar a una posible liguilla o play inn", agregó.

Cortesía | Atlético de San Luis

Ahondó que aunque América llegará en mejores condiciones que ellos, no harán cosas diferentes para enfrentarlos, "lo bueno es que somos un equipo que no cambiamos dependiendo de los resultados, si nos metemos en rachas de ganar o perder, siempre la rutina de trabajo es igual, nuestra confianza está intacta para lo que viene o se nos presenta en la semana, ni nos crecemos con las victorias ni nos dejamos caer por las derrotas, sabemos que esto es del día a día, y llegamos a entrenar positivos, y así lo haremos par enfrentar los dos partidos que en una semana tendremos".

Finalmente, sobre qué impresiones le dejó la derrota ante Toluca, el estratega carioca señaló: "La verdad que me deja más sensaciones positivas que negativas el partido. Lo malo claro fue el resultado y la tarjeta roja, pero me quedo con la actitud del equipo, no empezamos bien el juego pero terminamos mejor la primera mitad, supimos administrar y corregir lo que no hicimos mal de arranque; y ya en la segunda mitad el equipo se entregó y no dejó de luchar hasta el silbatazo final y eso para mi es muy rescatable, y con un hombre menos conseguir controlar por momentos el partido en casa del rival, eso es satisfactoria, a pesar de la derrota", apuntó.