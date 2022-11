Natalia Stevanovic toma con optimismo la derrota

A pesar de sufrir la derrota ante Marcela Zacarías, que eliminó a Serbia el grupo mundial de la Billie Jean King Cup, Natalia Stevanovic tomó con mucho optimismo su tropiezo, pues era la primera ocasión en que saltaba a la cancha representando a su país, por lo que fue un cúmulo de sentimientos con los que estuvo luchando a lo largo del partido.

A pesar del resultado adverso, la jugadora serbia, se mostró contenta de representar por primera ocasión a su país “estoy muy emocionada, es la primera vez que juego en el equipo de Serbia; diez años atrás estuve jugando con Jelena Jankovic y Ana Ivanovic, yo era muy pequeña cuando era Fed Cup.”

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Desafortunadamente para la serbia, el domino en la cancha de polvo de ladrillo del Club Deportivo Potosino por parte de Zacarías se vio reflejado desde el primer punto, lo que provocó que luchara contra corriente en ambos sets.

“En el primer set estuve ahí pero andaba perdida necesitaba controlar mis emociones, porque soy fuerte emocional, en el segundo set me sentí mucho mejor no puedo decir que no estoy contenta con mi partido, estuve jugando lo mejor que puedo, pero esto no significa que no pueda hacerlo mejor, pero hoy no fue suficiente.”

Pero no es la primera vez que Natalia juega en nuestro país, ya que ha participado en diferentes torneos como en Irapuato y Guadalajara, por lo que ya conoce muy bien tierras mexicanas.

”En esos torneos estuve jugando bien, pero me gustó mucho jugar aquí, porque pienso que tenemos el mismo carácter, siempre luchando hasta el último punto” finalizó la tenista serbia.