Nahomi Martínez, una potosina que trae el taekwondo en las venas [Video]

Nahomi creció en un hogar entre cascos, petos, trofeos y medallas de sus papás Jesús Martínez y Viridiana Razo que practicaban con mucha pasión el taekwondo y que los llevó a representar a México en competencias nacionales y mundiales, ella los imitaba en los entrenamientos, era cuestión de tiempo para que se enamorara de este deporte.

Al principio era un juego, pero con el tiempo y la dedicación fue subiendo de nivel hasta alcanzar las competencias nacionales e internacionales: “yo me emocionaba mucho que ahí estuvieran mis papás echándome porras me emocionaba que gritaran en México, que gritaran mi nombre y pues eso me ponía con muchas ganas de ganar una medalla”, recordó Nahomi.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Su papá, quien también es su entrenador, dijo que cuando ella cumplió nueve años es cuando deciden empezar a meterla en los campeonatos nacionales: “Al inicio le costó trabajo porque son niños, pero conforme se fue metiendo, le fue agradando más y más hasta llegar el momento en que ella solita se paraba a realizar entrenamiento físico”.

Esta dedicación que le ponía fue motivo de orgullo para su mamá y además veía mucho potencial en ella: “Nosotros le decimos ustedes tienen una gran oportunidad porque empezaron a una edad muy temprana y esto maximiza los logros que ellos pueden tener a futuro, la verdad me da mucho orgullo ver lo que ella ha realizado a su corta edad”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

La taekwondoín potosina es disciplinada, entiende que el que este mejor preparado en este deporte es el que logra el éxito por eso va a la escuela de siete a dos, le avanza a la tarea, llega a casa a comer, luego al gimnasio y le sigue a sus labores escolares, después entrenamiento y en casa acaba sus trabajos de secundaria.

Esta madurez la resalta Viridiana Razo quien confía en su hija en sacar sus labores escolares y entrenamientos: “El deporte le ha dado la madurez, que muchas veces una persona adulta, no alcanza, ella es una niña pequeña y yo, sin embargo, la veo que es una persona muy madura, es muy responsable, en ningún momento ha descuidado la escuela, ella siempre trata, de buscar la excelencia”.

Todo su esfuerzo se vio recomenzado a finales de agosto, cuando Nahomi se convirtió en la primera taekwondoín de la familia en ganar una medalla a nivel internacional, esto ocurrió en el pasado Mundial de Cadetes que se celebró en Sarajevo en donde se colgó el bronce.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Yo como quiero ese lugar lucho por ese lugar, no me rindo ni en el final, sigo dando todo aunque vaya perdiendo, yo sigo haciendo combates ya hasta que digan pues que para la pelea, hasta ahí paro, pero si no dicen eso pues yo sigo y hasta tener esa medalla, voy a parar”, dijo la medallista quien una semana antes de partir a Europa cumplió 14 años.

Jesús Martínez explicó cómo se sintió el día que vio a su hija con la medalla de bronce sobre su cuello: “La piel se me ponía chinita, cuando le ponen la medalla como papá una satisfacción enorme, el querer ya estar con ella abrazarla, muchas cosas como entrenador todo lo que uno le decía que trabajara, que realizara es donde uno dice valió la pena”. Su mamá también sitió una gran satisfacción al verla en el podio: “La verdad es que es una experiencia indescriptible este siendo honesto, se siente mucha emoción mucha satisfacción ver que todo el trabajo que ella ha realizado esté rindiendo frutos. Darse cuenta que ella está cumpliendo su sueño, se siente una emoción increíble y muchísimo orgullo”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Los papás de Nahomi continuarán apoyándola hasta donde ella quiera llegar sin descuidar sus estudios y siempre siendo un ejemplo para esta pequeña campeona que algún día le gustaría ser como Rosario Espinoza.

“Mi sueño es que ella cumpla todos sus sueños. No podría expresar lo de otra manera, o sea verla realizada. Ese es mi gran sueño” dijo su mamá, mientras que su papá comentó “pues que vuelva a otra competencia internacional, trabajar para que logre estar en otro y aspirando a unos Juegos Olímpicos”

La medallista potosina tendrá en noviembre la posibilidad de participar en un Grand Slam en noviembre en donde compiten los mejores de su categoría y ella podría estar seleccionada, además se preparará más fuerte pues el próximo año ya avanza de nivel y enfrentará a peleadoras de mayor edad en la categoría juvenil.