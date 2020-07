Nacionales y Yanquis se arrodillan contra el racismo previo a inaugurar temporada

Los beisbolistas de los Nacionales de Washington y de los Yanquis de Nueva York protagonizaron este jueves una protesta contra el racismo hincando una rodilla en el suelo antes del inicio del primer partido de la temporada de las Grandes Ligas (MLB).

Los jugadores llevaron a cabo este gesto de apoyo al movimiento 'Black Lives Matter' (La vida de las personas negras importa) durante 20 segundos antes de que sonara el himno estadounidense, que escucharon de pie frente a las gradas vacías del estadio Nationals Park de Washington.

Players from both teams kneel together in unity before tonight's National Anthem. #OpeningDay #NYYforNY pic.twitter.com/ptW2FgfzUe — New York Yankees (@Yankees) July 23, 2020

Mientras los jugadores se arrodillaban, un mensaje sobre la injusticia social grabado por el actor Morgan Freeman sonaba en los altavoces del estadio.

Este tipo de protesta, popularizada por el exjugador de la liga de football americano Colin Kaepernick, se ha extendido en los últimos meses en el mundo deportivo y se ha convertido en un símbolo de las manifestaciones desencadenadas a nivel mundial a raíz del crimen del afroamericano George Floyd por un policía blanco de Minneapolis en mayo.

A diferencia de Kaepernick, que hincaba la rodilla durante el himno previo a los partidos en 2016, los miembros de los Nacionales y los Yankees se pusieron de pie al unísono para escuchar el himno.

Everybody on both teams took a knee prior to the anthem. Then stood for the anthem. pic.twitter.com/Z186ZDEsU9 — Mark Zuckerman (@MarkZuckerman) July 23, 2020

Antes del inicio del juego entre los Nacionales, vigentes campeones de la MLB, y los Yankees también se vivió el lanzamiento de honor por parte del inmunólogo Anthony Fauci, el rostro médico más popular de la lucha contra la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.

De 79 años y gran aficionado de los Nacionales, Fauci lució un uniforme y gorra del equipo capitalino y portó en todo momento la mascarilla. Tras un errático lanzamiento, Fauci chocó su puño contra el guante del receptor antes de abandonar la cancha.

La temporada 2020 de las Grandes Ligas debió comenzar el 26 de marzo pero la irrupción de la pandemia lo impidió.

Además del duelo entre Nacionales y Yanquis, la jornada inaugural también ofrecerá el choque entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco.

El resto de los equipos saldrán a la grama el viernes para completar el comienzo de esta temporada, que ha sido acortada a 60 juegos para cada club por culpa de la pandemia.

