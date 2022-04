Murillo le da el triunfo al Atlético de San Luis por la mínima ante Mazatlán FC

Un gol le bastó al Atlético de San Luis para asegurar tres importantes unidades, luego de derrotar 1 gol por 0 a la escuadra de Mazatlán FC, para sellar su segunda victoria en casa en este Torneo de Clausura 2022, que se realizó en la cancha del Estadio Alfonso Lastras Ramírez ante 5803 aficionados.

Aun no comenzaba el encuentro y los potosinos ya tenían una baja sensible en sus filas, nuevamente Jadrine no pudo contar con los servicios de Rubens Sambueza, al ser reportado con un esguince grado 1 que lo tendrá fuera de las canchas de mínimo por una semana.

Murillo por los de casa y Bello por la visita se convirtieron en el referente de las ofensivas de ambos equipos, pues muy temprano el atacante mazatleco que con un disparo temprano en el partido puso a trabajar Barobero que mandó el balón a tiro de esquina, mientras que el venezolano con su velocidad se convirtió en la pesadilla de la zaga cañonera.

San Luis comenzó a adueñarse del terreno de juego con forme avanzaron los minutos, pero no fue hasta el minuto 42 que Murillo tuvo la más clara de encuentro, hasta el momento, tras un tiro de esquina que quedó en los botines Waller que rechaza Vikonis quedando el balón en los pies del venezolano que sacó cañonazo, pero lo mandó por encima de la meta visitante e irse al descanso con el 0-0.

Durante los siguiente 45 minutos los potosinos le cedieron el balón al cuadro visitante, que por momentos se mostró animado a irse al frente, a punto que desde las gradas se comenzó a escuchar música de viento, ante la inquietud del respetable que comenzaba a pedirle un poco más a los colchoneros.

La noche amarga que pasaba Juan Sanabria, e volvió dulce al poner un excelente pase a Murillo que luchó hasta el último momento para ganarle el balón a la zaga visitante cruzar a Vikoni que, atónito vio como el balón se clavaba en su meta para poner el 1-0 a favor de los colchoneros.

Mazatlán no bajó los brazos y en un tiro de esquina Marcó Fabián tuvo la oportunidad del empate, pero la defensa potosina aguantó la metralla para mandar el balón a tiro de esquina y ahogar cualquier intento de igualar el marcador de los cañoneros que regresaron a claa con la derrota a cuesta y una importante victoria para los potosinos.

En la jornada 13 del Torneo Clausura 2022 el Atlético de San Luis estará recibiendo a los Esmeraldas de León el próximo 9 de abril a las 17:00 horas.

El gol: 1-0, Min. 70: Pase largo de Sanabria y a base de riñones, Murillo peleó el balón para ganarle a la defensa y barriéndose logra cruzar su disparo para ponerle números al partido.

