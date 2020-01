Muerta súbita, un mal que aqueja a los atletas

Cuantas ocasiones no hemos leído que un maratonista sufrió un infarto cuando la realizaba una carrera, o un futbolistas que se desfallecen en el terreno de juego, boxeadores que ya no despiertan, entre un sinfín de malas noticas entre deportistas de alto rendimiento y amateurs que se generan y que a la postre le cuestan la vida.

Desafortunadamente el practicar deporte no te hace exento de sufrir, un paro cardiaco, un paro respiratorio, un edema cerebral, deshidratación, entre otras muchas complicaciones en la salud que a la postre llegan a acabar con la vida del atleta o del deportista amateur.

Si bien, el deporte es un buen enemigo para evitar las enfermedades y mantener una buena salud y combatir la obesidad, también es cierto que en ocasiones suele ocasionar lo que es conocido como la muerte súbita.

“La muerte súbita relacionada al deporte es relativamente frecuente, los casos que en México tenemos casi siempre se dirigen al futbol soccer, al atletismo y deportes de contacto” comentó el Dr. Lino Briones, especialista en medicina deportiva.

Uno de los problemas grave en nuestro país es que no se lleva un registro riguroso de chequeo médico del deportista “al no tener esa herramienta, no tenemos historias clínicas, por ejemplo, nosotros seriamos capases de detectar si un futbolista que es contratado por cierta cantidad lo vale, muchos que vienen ya son cartuchos quemados, con lesiones, cirugías, pero como no tenemos ese control no podemos aspirar a tener un adecuado diagnostico porque no existe ese registro.”

La causa más frecuente de muerte súbita en el deportista de alto rendimiento, está adjudicada a problemas cardiacos denominado Cardiomiopatía Hipertrófica también se encuentra el Síndrome del QT largo o Síndrome de Brugada, y los Aneurismas Aórticos, y esto se presenta alrededor de los 25 y 35 años, ocurre en ese momento o 12 horas después del evento que desencadenó el problema.

Otro deporte que no está exento de este tema es el deporte de los puños “en el caso de los boxeadores hay quienes ha muerto por esta causa, pero hay otros que han perdido la vida por traumatismos o conmoción cerebral” comentó Briones.

Entre 1 y 3 de cada 100 mil deportistas jóvenes llega a desarrollar una arritmia de forma súbita que puede derivar en la muerte repentina, donde los varones se ven afectados 10 veces más a menudo que las mujeres. Los jugadores de baloncesto y de fútbol americano en Estados Unidos, y los de fútbol en Europa, pueden tener un riesgo más alto.

El mayor problema entre la sociedad es la practica repentina de alguna actividad física, que la realiza sin el respaldo de un entrenador certificado o que incluso por moda, llega a la actividad de algún deporte.

“Estos deportes de moda que aparecen realmente no son tan benéficos, porque la gente que lo realiza es sedentaria, que ve esto como novedad y que lo vio con alguien piensa que ya es lo adecuado, comienza a realizar la practica sin ninguna previa valoración y que resulta de eso, desgarres, fracturas, o en el peor de los casos la muerte” comentó el médico especialista.

Entre los síntomas se encuentran dolor o malestar en el tórax, desmayos o casi desmayos, fatiga y dificultad para respirar, sobre todo cuando se presentan estos síntomas durante el ejercicio intenso.

Además contra antecedentes familiares, especialmente antecedentes de miembros de la familia que se desmayaron o murieron mientras hacían ejercicio, o que murieron de forma súbita antes de los 50 años y el consumo de fármacos.

Se recomienda que realizar como mínimo un chequeo médico cada año o antes de realizar una actividad deportiva que requiera mayor esfuerzo físico, para la gente que no practica deporte lo recomendado es que después de los 45 años realice una prueba de esfuerzo.