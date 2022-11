Motivación extra el torear con Diego Ventura: Jorge Hernández

El rejoneador potosino Jorge Hernández anda feliz pues no todos los días puedes integrar un cartel con la figura mundial española Diego Ventura, quien se presenta en la Monumental Plaza de Toros El Paseo el viernes 25 de noviembre.

"Estoy muy motivado por ser parte de esta gran corrida, al lado del maestro Diego Ventura, como figura del torneo mundial, sin dejar de lado a la gran promesa mexicana Fauro Aloi y los Forcados Potosinos, en un cartel de rejoneadores que hacía buen tiempo no se tenía en la capital potosina", comentó en entrevista el potosino.

Señala que con el paso de los años ha ido creciendo en su toreo, por lo que quienes asistan el 25 de noviembre, podrán ver a un Jorge experimentado. "He madurado con el paso del tiempo. Recuerdo que venía a ver torear a mi padre de niño y era un sueño para mi el alcanzar esos éxitos que él tuvo. Sin embargo con el paso del tiempo he podido tener buenos logros que me han hecho crecer y entender mejor este arte que es riesgoso pero que también da muchas satisfacciones.

Hoy el poder estar al lado de una figura del rejoneo mundial como es Diego Ventura, da la pauta de que vengo haciendo bien las cosas y que son oportunidades que se te presentan y que uno debe aprovechar", agregó.

Para mi es un honor torear junto con Diego Ventura, comentó Jorge Hernández. / Cortesía MPT El Paseo

Reconoció que su carrera como rejoneador está en su recta final, pero vienen otros mexicanos que ocuparán pronto ese lugar que él dejará. "La verdad que si Fauro Aloi, Tarik, Gamero que es consolidado, Fontanet, todos con un concepto muy padre del rejoneo, tengo un primo mío que es Eduardo Zendejas que viene también empujando fuerte. Hay buen material en el rejoneo mexicano para el futuro".

Cabe mencionar que Jorge Hernández tendrá su segunda presentación en coso de Avenida Universidad en este año, el primero fue en enero cuando vino otro español Morante De La Puebla, por lo que invitó a los aficionados a que se hagan presentes este viernes 25.

"Que vengan porque será un gran espectáculo, hay rivalidad y cada uno traemos nuestro arte y estilo. Y en lo que a mí respecta no voy a dejar nada para otro día, a salir con todo. Me encuentro en un momento muy bonito de mi carrera, ya con una experiencia que me hace disfrutar al máximo lo que hago y eso lo podrán ver en la corrida", apuntó.

EL DATO

Además de Diego Ventura, Fauro Aloi y Jorge Hernández, también se presentan los Forcados Potosinos.